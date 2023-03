Romina Uhrig de Gran Hermano se cansó y enfrentó su pasado como diputada: "No podía"

Romina Uhrig estuvo en El Debate de Gran Hermano y respondió a las preguntas realizadas por el panel de Telefe. La revelación sobre su pasado como diputada.

Romina Uhrig se presentó a El Debate de Gran Hermano conducido por Santiago Del Moro, luego de ser eliminada del reality show en un mano a mano con Nacho Castañares. Frente a la cantidad de preguntas del panel, se encargó de desmentir algunos rumores vinculados a su trabajo como diputada.

"No soy ninguna manicura pobre. Me separé y jamás quise dar ese papel de lástima", expresó Romina en la emisión de El Debate de Gran Hermano del martes 21 de marzo. "Tengo mi trabajo que es en La Plata y cuando tengo el tiempo libre hago uñas en mi casa, porque me sirve un montón esa plata", agregó.

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, se deslizaron decenas de rumores con respecto a su supuesta fortuna gestada como diputada, mientras mantenía una relación con Walter Festa, exintendente de Moreno. "Yo Romina no tengo propiedades porque sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión", sostuvo.

Frente a su defensa, Ceferino Reato retrucó y le dijo: "Siempre has vivido bien, en un country. No teniendo plata sos una persona que vivió en un country". Al comentario chicanero del panelista, la exparticipante aclaró: "Walter vivía en un country. Yo me mudé ahí, donde estaba él. Nos separamos por problemas de plata y en malos términos. Cuando me separo de Walter, en diciembre me tenía que mudar y tuve que vender las cosas que tenía en casa porque él no podía ayudarme".

En última instancia, aseguró que es real cuando expresó que su ingreso al reality show de Telefe era por sus hijas. "A los 18 años yo quise entrar a Gran Hermano. Cuando veo la primera propaganda de este Gran Hermano estaba en casa, con Walter a punto de separarnos y con un trabajo que tengo gracias a él y yo lo vi como una gran oportunidad. A los 14 años iba a los castings de Telefe pero no quedaba porque me pedían books de fotos y no tenía para pagarlos. Es algo que nunca pude hacer", indicó.

El calvario de Romina tras salir de Gran Hermano: "Dónde voy a vivir"

El domingo pasado Romina Uhrig abandonó la casa de Gran Hermano y previo a su salida del reality sembró con preocupación la duda que mantiene respecto a su futuro cercano. "No sé a dónde voy a ir", se sinceró la exdiputada en diálogo con Marcos, Julieta y Nacho, los tres participantes que quedaron en competencia por el gran premio.

Con 57,69% de los votos, Romina Uhrig se convirtió en la última en abandonar Gran Hermano hasta el momento. Pero en la previa de la gala de eliminación, la exdiputada sorprendió a todos al manifestar su preocupación respecto a cómo será su futuro una vez que deje la casa más famosa del país y el aislamiento posterior al que someten a los participantes para que el cambio no sea tan brusco.

Mientras estaban los cuatro integrantes en la mesa, Romina lanzó: "Ahora no sé dónde vivo". Claro que no fue la primera vez que la exdiputada habló del tema, ya que en varias oportunidades habló de su relación con Walter Festa y se mostró dubitativa de si la irá a buscar después de sus polémicas declaraciones sobre la ruptura.

"Cuando salga de acá no sé a dónde voy a ir", insistió Romina, mientras sus compañeros la escuchaban. Entonces, reconoció que podría pedir un Cabify, ya que es uno de los auspiciantes más importantes del reality, pero no sabría decirle qué dirección deberían tomar: "A dónde, no sé. La llamaré a Marita para saber dónde vivimos".