Romina Richi denunció a un excompañero por intentar sobrepasarse: "Lo acomodé"

Romina Richi sorprendió a todos al contar que una vez tuvo que ubicar a un colega que quiso sobrepasarse en pleno rodaje.

Romina Richi visitó Flor de equipo y sorprendió a todos al revelar la inesperada actitud tomó cuando un colega quiso sobrepasarse con ella en pleno rodaje y frente a todos. "Lo acomodé", reveló la actriz de Sex en el programa que conduce Denise Dumas en la pantalla de Telefe.

Mientras aguardan por el desembarco de Georgina Barbarossa con A la Barbarossa en Telefe, Flor de equipo sigue al aire consiguiendo confesiones inesperadas de los famosos que visitan el programa. La más reciente fue durante la visita de Romina Richi, que no solo habló de la buena relación que mantiene con su ex Fito Páez sino también de su presente laboral y hasta recordó una insólita situación que vivió hace un tiempo.

Durante la Pregunta intragable, en la que el invitado de Flor de equipo debe responder una pregunta con sinceridad o comer una comida asquerosa, la actriz contó que debió ubicar a un compañero que quiso sobrepasarse con ella durante una grabación. Ante la pregunta de Dumas, Richi reveló que acomodó al compañero de "un cachetazo" y "frente a todos", lo que provocó las carcajadas de todo el estudio.

"Me dijo: 'No sabía. Pensé que estaba todo bien'. No, no está todo bien, está todo mal. Es lo que me salió", sumó la actriz. Divertida, Denise Dumas agregó en tono de broma: "Un cachetazo, están como locos en el control. Me dicen que le des un cachetazo a Paulo (Kablan)".

"Hay actrices que la pasan mal y no se animan a acomodarlo. Vos le diste un cachetazo y lo pusiste en vereda", le reconoció la conductora a Romina Richi. Antes de terminar el juego, la actriz también contó que una vez en Francia estaba en una clase de artes marciales cuando un compañero la noqueó de una patada. "Terminé en el hospital haciéndome estudios por las dudas. Y después lo quería matar, me agarraron entre varios porque no podía creer que me hubiese pegado esa patada", concluyó Richi.

