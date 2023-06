Romina confirmó lo que todos pensaban de Marcos y Julieta: "Un montón"

Romina Uhrig visitó el living de LAM y puso fin al misterio sobre "la relación" de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

Tras idas y venidas, la exdiputada y exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Romina Uhrig visitó LAM (América TV) para una picantísima entrevista con Ángel de Brito y sus panelistas, a quienes les reveló si Marcos Ginocchio y Julieta Poggio tuvieron relaciones sexuales fuera de la casa. "Se dicen un montón de cosas", filtró.

Al hueso, el conductor del magazine no dudó en arrinconar a Uhrig y preguntarle por el tema que tiene pendientes a los seguidores del reality Gran Hermano: "¿Marcos y Juli están saliendo?". De forma cortante, Romina indicó: "No, no, no". Veloz para la repregunta, Ángel disparó: "¿Están teniendo sexo?". En ese momento, la exparticipante que se llevó al perrito Caramelo de la casa más famosa de la televisión argentina sostuvo: "¡Ay, no! Se dicen un montón de cosas...".

"Se lo pregunté el otro día al Conejo y se le iluminó la cara, estaba casi por llorar", expuso Ángel de Brito, presionando a Romina. "¿A quién no le gustaría? Si tanto nos hicieron la película con Juli y Marcos. Son los dos re lindos", indicó ella sumándose a la fantasía de quienes "shippean" a los "hermanitos".

En ese momento, De Brito aprovechó y quiso saber: "¿Te gustan como pareja?". "¡Sí! Re. Ya la gente te lo vende así. Te gusta", finalizó Romina, alimentando el mito en torno a Marcos y Julieta.

Qué dice Julieta sobre su "relación" con Marcos

Recientemente, Julieta respondió a las versiones de romance con "El Primo". Todo comenzó cuando Yanina Latorre aseguró en LAM (América TV) que habían pasado la noche juntos en la casa de un productor de Telefe. Mientras el joven salteño se llamó al silencio y no dio ninguna declaración, Julieta lo hizo y desmintió el rumor.

"Yanina (Latorre) dijo que se vieron en un departamento de Palermo que les prestó un productor...", indagó el cronista. "¿Qué productor? No, no es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir. Aparte yo estoy pasando por un momento difícil. Es feo que se digan cosas que no son", respondió la bailarina. Cuando el notero le preguntó si podrían llegar a salir, Poggio respondió: "La verdad, la verdad, es que somos amigos. Igual que lo soy con Nacho. Y siempre fue así". Sin embargo, reconoció: "Sí, eso yo ya lo dije. Me parece lindo, pero somos amigos".