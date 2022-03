Rodrigo Lussich se quebró tras la pelea con Jorge Rial: "Muy doloroso"

Rodrigo Lussich se quebró al hablar sobre la polémica con Jorge Rial y Adrián Pallares y señaló que la actitud de Rial fue "maldad".

Rodrigo Lussich conversó en el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez) sobre las críticas que recibió junto a su compañero de conducción, Adrán Pallares, por parte de Jorge Rial. La polémica comenzó cuando él y Pallares trataron la noticia de la separación de Rial con su esposa, Romina Pereiro. Al enterarse, el exconductor de Intrusos se enfureció y los atacó fuertemente. Ahora, Lussich se quebró hablando al respecto.

De los dos, el que más salió perjudicado fue Pallares: Rial expuso en vivo durante su programa de radio Argenzuela (Radio 10) que él le había sido infiel a su esposa y que tenía “fotos, videos y chats” para respaldarlo. Sobre esto, Lussich dijo que lo que hizo Rial fue “imperdonable, doloroso” y hasta extorsivo.

“Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más. Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo. Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que hizo en su programa de radio fue gravísimo e imperdonable”, expresó Rodrigo.

Aparentemente, lo que más le dolió a Pallares sobre la situación es que tenía un vínculo de buen trato con Rial. Es por esto que Lussich lo considera “un acto de maldad” que probablemente estuvo premeditado, especialmente porque fue el día en que los dos estrenaron Socios del espectáculo. “No esperó que saliéramos del aire para hacer semejante maldad. Acabábamos de debutar. A Adrián le llega un mensaje a su teléfono y empezó a transpirar. No por la credibilidad de lo que se estaba diciendo, sino por la traición”, expresó.

En este sentido, Lussich se preguntó por qué Rial habría hecho algo así siendo que ellos, como todos los demás programas de farándula, no habían contado nada sobre su separación con su esposa que no se supiese desde antes. “¿Con qué derecho? ¿Por qué esa maldad? No tengo otra opción de pensar que fue premeditado. Lo quería hacer por mal. Nosotros no estábamos contando nada que no se supiera”, agregó.

Por último, el periodista hizo hincapié en que, para él, la intención de Rial fue sabotear su estreno en la televisión: “Lo que pasó fue muy doloroso. Con él tenía una muy buena relación. Fue premeditado. No había un motivo para semejante reacción. No lo habría de ninguna manera. Había una intensión de opacar nuestro debut. Me quiebro un poco porque me tiene muy movilizado”.

La amenaza de Jorge Rial para Adrián Pallares

Justo el mismo día en el que Pallares y Lussich debutaron con Socios del espectáculo, Rial amenazó en vivo a Pallares exponiendo que él le había sido infiel a su esposa, con quien comparte tres hijos, y que incluso tenía capturas de pantalla de chats para respaldar sus dichos. “Agradezco el interés, sé que les da rating, pero esto de Pallares me parece que no está bien. Entiendo tu desesperación, cuando te estalle la bomba a vos mañana vamos a ver”, comenzó.

Al instante, largó la bomba que hizo estallar todo: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que no es nuevo, lleva tiempo. Voy a hablar de cuando estacionaba a la vuelta del canal, era un quilombo. Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira, están donde están por mí. En América los querían rajar, yo los impuse”.

Por su parte, Rial también lo sintió como una traición ya que fue él quien les había dado trabajo años atrás cuando llegaron a Intrusos. Antes de terminar con su discurso, cerró con una contundente amenaza: “Mañana a las 11, cuando arranque el programa de ellos, me pongo a leer los chats”.