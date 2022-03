Roberto Pettinato volvió a la TV y Karina Mazzocco lo destrozó: "Me dejás helada"

Roberto Pettinato volvió a la televisión de la mano de C5N y Karina Mazzocco lo destrozó en LAM al recordar las acusaciones mediáticas por violencia de género en su contra.

Roberto Pettinato volvió a la televisión argentina de la mano de C5N y las repercusiones de esa noticia son permanentes en el resto de los programas. Por ejemplo, en LAM (América TV), Karina Mazzocco opinó al respecto y destrozó al exconductor de Duro de Domar (El Nueve).

En el ciclo que conduce Ángel de Brito, la panelista dijo que estaba "helada" por la novedad del regreso de "Petti" a la pantalla chica nacional. De hecho, lo fulminó de principio a fin y recordó las numerosas acusaciones mediáticas por violencia de género que acumula en su contra.

Karina Mazzocco liquidó a Roberto Pettinato tras su vuelta a la televisión

Mientras en LAM debatían y recordaban que el humorista retornó a la tele para comandar Hemos probado de todo (C5N), la conductora respondió: "Me dejás helada. Por el combo, me dejás helada... Queda mucho por andar, mucho por recorrer... Increíble, ¿eh?".

En la misma dirección, la comunicadora prácticamente se resignó: "Yo sabía que él seguía trabajando en la radio, pero bue...". Sin embargo, aclaró que Roberto Pettinato "no tiene ninguna denuncia formal en la Justicia, sino que han sido todas denuncias mediáticas".

La excompañera del músico profundizó: "Entiendo, él tiene que trabajar, tiene que seguir laburando, lógicamente tiene que facturar... Seguro que tiene muchas cosas que mantener, pero me dejás así como boquiabierta". Igualmente, añadió que "no está cancelado" para ella y que "tampoco pediría que lo cancelen".

A modo de advertencia, Karina Mazzocco lanzó al instante acerca de las acusaciones contra el comediante: "Lo que tuve que decir ya lo dije en su momento. Se me ocurre que nadie va a tener que pasar los momentos espantosos que pasamos las mujeres que trabajamos al lado de él". "Me parece que el trabajo ya está hecho. Si ahora llega a aparecer alguna nueva denuncia, ya hemos avisado...", amplió.

Por último, la líder de A la Tarde (América TV) deseó que Roberto "haya cambiado y deje de hostigar sus compañeras de trabajo". "Es una nueva etapa, ¿por qué no? Ojalá no vuelva a ser el de antes porque no se lo recomiendo a nadie", culminó.

Qué pasó con Roberto Pettinato

Si bien solamente se trata de acusaciones en los medios y no en la sede judicial, algunas excompañeras del periodista aseguraron haber pasado momentos desagradables con él. Entre ellas se encuentran la propia Mazzocco, Julieta Ortega, "La Chipi", Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Lola Becerra y Martina Soto Pose.

Alejado de la escena mediática hace varios años, Mazzocco lo fulminó en enero de este 2022 al recordar en una entrevista radial con el programa Así somos (AM 1140) qué fue lo que ocurrió con él: “En algún programa sí la pasé mal y me encargué de comentarlo públicamente. No es un tema del que quiera volver a hablar, pero la verdad es que no tuve la mejor experiencia con Roberto Pettinato como compañero de trabajo, y sentí la necesidad de comentarlo y compartirlo porque forma parte de mi responsabilidad como mujer”.

“Para que ninguna mujer tenga que pasarlo mal por el simple hecho de ser mujer o tener un menor rango dentro del elenco, ya me encargué de comentarlo", puntualizó ella en aquel entonces. Y cerró: "Lamentablemente sigue pasando, pero muchos menos gracias a las mujeres que pudieron poner en palabras sus vivencias. Uno por eso tiene que contar determinadas cosas".