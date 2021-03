Felipe Pettinato, hijo de Roberto Pettinato, está atravesando momentos difíciles: habría sufrido un brote psiquiátrico en el cual agredió a su hermana Tamara y a su madre Cecilia Dutelli. Al mostrarse violento con el médico que lo asistía, se tomó la decisión de trasladarlo al Hospital Pirovano (sitio en donde permanece internado).

Al respecto, Tamara Pettinato se manifestó mediante un mensaje de WhatsApp que fue leído al aire de Nosotros a la mañana: "Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos".

"Viene mal hace mucho tiempo y me imagino que la familia ya no sabe qué hacer. No es solo el tema de las adicciones, que él dice que no pero sí le paso eso, sino que pesa sobre sus espaldas una causa de abuso sexual de una chica que era parienta de la que, estimo, sigue siendo su pareja y la mamá de su hija de dos años", agregó Karina Iavícoli, panelista del ciclo conducido por el "Pollo" Álvarez.

En 2019, Felipe Pettinato fue denunciado por abuso sexual. De acuerdo al relato de una menor, la misma tenía 14 años y era hermanastra de Sofía Colosante. La última mencionada fue pareja y es madre de la hija del protagonista, Juana Michela. "Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado", supo decir, en su momento, el hijo del ex saxofonista de Sumo.

Según información vertida por la agencia Noticias Argentinas, la Comisaría Vecinal 12 A del barrio de Saavedra recibió varios llamados ayer por la noche alertando sobre un hombre con una alteración psiquiátrica. Efectivos de la misma se acercaron al domicilio ubicado en Crisólogo Larralde al 3500, donde se entrevistaron con un médico enviado por una empresa de medicina prepaga. El doctor les notificó que debió retirarse del lugar por la actitud agresiva del paciente.