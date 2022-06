Ricardo Montaner se quebró con una participante de La Voz: "Salió del corazón"

El cantante no pudo ocultar su emoción al aire del reality y le dedicó unas emotivas palabras a la concursante.

Ricardo Montaner no pudo ocultar su emoción al aire de La Voz Argentina y terminó por quebrarse hasta las lágrimas. Luego de la presentación de una concursante, el intérprete argentino-venezolano no pudo contenerse y le dedicó unas emotivas palabras antes de largarse a llorar.

La situación sucedió durante la presentación de Lucía Gutiérrez Escribano, una joven de 27 años oriunda de Chubut. La joven interpretó su propia versión de la canción All I Want de Kodaline, pero hacia el final de la presentación no pudo contener su emoción por lo que había logrado y se largó a llorar. Esta actitud, que a muchos les podría haber jugado en contra, a la artista le sirvió para que las cuatro sillas se dieran vuelta y todos los coaches la invitaran a su equipo. Pero a Montaner la interpretación lo tocó muy de cerca.

"Siento que los artistas somos más auténticos cuando nos emocionamos. Mis ojos se están sobrecargando de lágrimas ahora", comenzó por decir Ricardo Montaner emocionado por la presentación de la joven. Mientras el intérprete de Bésame le dedicaba estas palabras, la concursante seguía secándose las lágrimas por la emoción.

"Cuando nos dimos la vuelta y tuviste ese 'accidente' que en realidad te salió del corazón. Fue eso, decir lo que te pasaba. No hacía falta verte para sentirte. Me encantaría que vengas a mi equipo pero en cualquiera vas a estar bien. Me siento muy afín con la música que estás haciendo", terminó su discurso Ricardo Montaner con lágrimas en sus ojos. Sin embargo, la participante terminó por irse con Lali Espósito, quien fue la que "mejor la persuadió" según dijo.

La furia de una madre con el jurado de La Voz: "Ellos se lo perdieron"

La madre de un participante de La Voz Argentina, Agustín, se enfureció con el jurado porque ninguno de ellos tocó el botón para tener a su hijo en su equipo. El momento se volvió viral en las redes sociales, no solo porque muchos coincidieron en que Agustín merecía una oportunidad, sino también por el inesperado comentario de su mamá.

Agustín, de 24 años y oriundo de Rosario, se presentó al reality show de Telefe con la esperanza de construir su carrera musical. Sin embargo, ni Ricardo Montaner, ni Lali Espósito, ni Mau y Ricky ni "La Sole" se dieron vuelta por él. Ante esta situación, la mamá del chico no pudo evitar enojarse frente a las cámaras.

El aspirante se subió al escenario a interpretar I Will Always Love You, el tema más icónico de Whitney Houston, pero un error de su técnica vocal lo dejó afuera. Si bien todos los miembros del jurado le explicaron que tenía una voz muy linda pero que no se voltearon porque estaba falseando su voz natural, la mamá del joven se enfureció.

Agustín terminó de cantar, recibió la devolución del jurado y se fue a la parte de atrás del escenario, en donde lo estaban esperando su mamá y una persona más de su familia. La señora, con un notable gesto de indignación, abrazó a su hijo y le dijo sin tapujos: "Buenísimo, hijo. Vos estuviste espectacular, perfecto. Ellos se lo perdieron". Si bien generó mucha ternura entre parte del público, otros usuarios de las redes encontraron muy gracioso este gesto tan típico de madre.