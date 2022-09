Ricardo Montaner habló a fondo de su relación con Lali Espósito: "Tonta"

El famoso cantante se refirió a los rumores de mal vínculo con la actriz en La Voz Argentina.

Ricardo Montaner habló a fondo de su relación con Lali Espósito e hizo un fuerte descargo en sus redes sociales al respecto. En la recta final de La Voz Argentina, surgieron nuevos rumores de una mala relación entre los cantantes, motivo por el que él decidió romper el silencio.

El intérprete de Tan Enamorados hizo eco de un tweet que se viralizó en la red social del pajarito y le contestó de forma contundente. En el mismo, una internauta capturó el momento exacto de La Voz en donde Lali hizo un gesto hacia el cantante y escribió: "Amo que Lali no disimule que no se banca más a los Montaner".

Ante este mensaje que se viralizó entre los internautas, Montaner decidió hablar de su vínculo con Lali e insultó a la autora original del tweet. "Trolo querida, Lali es mi familia, tonta. Nos ama y la amamos", escribió Ricardo muy enojado al respecto.

Posteriormente, el cantante escribió otro tweet enojado con un fuerte descargo sobre "las personas que destilan odio". "Amo a los que aman y tiran buena onda, pero más amo a los odiadores gratuitos que invierten su tiempo en intentar que los vean, que los noten, que los descubran. Nunca el odio va a prevalecer por más que insistan", sentenció.

Ricardo Montaner y una escandalosa interna en La Voz Argentina

Ricardo Montaner enfrenta una fuerte interna dentro de su equipo en la instancia final de La Voz Argentina. Luego de que el público eligiera a los participantes que pasarían a la instancia de cuartos de finales del team del cantante, Montaner habló de una fuerte interna entre dos participantes que generó gran conmoción en redes. Y ahora salieron a la luz más detalles sobre el tema.

"Ahora más que nunca los necesito en armonía. Se que hay dos de este equipo que no se llevan bien, que tienen rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía. ¿Que eso? ¿La rivalidad? no me gusta. ¿okey?", lanzó Montaner al aire de La Voz Argentina la semana pasada. Luego, añadió: "Y si no mejoran lo voy a decir en vivo. ¡Vamos el equipo Montaner!".

Luego de que Ricardo Montaner dejara esa puerta abierta, muchos internautas y seguidores empezaron a especular sobre el tema. Sin embargo, recientemente la cuenta de Instagram Mundo de Famosos terminó con el misterio y reveló los nombres de los dos participantes que se llevan mal.

Se trata de Emanuel y Julia, dos de los participantes favoritos del público. Al parecer, ambos cantante tendrían una mala relación y se habrían enfrentado en varias ocasiones en el detrás de cámaras. Además, también se conoció que tuvieron varios discusiones con gente de la producción y otros compañeros.