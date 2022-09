Ricardo Montaner fue denunciado por malos tratos en La Voz Argentina: "Me quise bajar"

Un exparticipante de La Voz Argentina confesó que estuvo a punto de bajarse del programa por los tratos de Ricardo Montaner.

Varios exparticipantes de La Voz Argentina salen del reality muy conformes con su experiencia, mientras que muchos otros denuncian cosas que vivieron con los miembros del jurado durante su participación en el programa. Este fue el caso de Emanuel Cerrudo, quien declaró que estuvo a punto de bajarse del prorgama por los tratos de Ricardo Montaner.

Cerrudo, quien llegó a los cuartos del final en la edición 2022, confesó que si bien llegó muy lejos, casi se baja del certamen debido a los tratos del famoso cantante. Finalmente, la producción lo convenció para que no lo hiciera.

Emanuel, de 39 años, se presentó cuatro veces en el casting de La Voz hasta finalmente ser seleccionado. “Como conté, yo había soñado ese momento. Yo soy muy católico, rezo todas las noche y le dije a Dios: ‘mostrame si este año voy a estar en La Voz. Él me mostró en un sueño que se iba a dar. En el sueño canté la canción que hice en el primer programa y ahí también vi que Montaner se daba vuelta. Lo que la gente vio en el programa yo ya lo había visto en un sueño”, relató el cantante en diálogo con La Nación.

Sin embargo, confesó que no se sintió del todo conforme con el trato que recibió por parte de Montaner. "Estoy agradecido por todos los momentos lindos que viví en el programa. Pero ya en octavos me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos. Nunca tiró para mí y creo que ni para el equipo", reflexionó.

El pedido de disculpas de Ricardo Montaner con Emanuel en La Voz Argentina

En una de las emisiones del programa, Ricardo Montaner había hecho pública esta interna pidiéndole disculpas frente a las cámaras, pero para el joven no hubo un cambio en su actitud.

“Reconozco que he sido ‘fuerte’ contigo a la hora de couchearte, pero quiero que sepas que tengo una razón que lo justifica: yo siento que a nivel masculino tú eres la voz más poderosa que tenemos en el programa este año”, le había dicho Montaner. Sin embargo, Emanuel aseguró que sus disculpas no fueron suficientes.

“Montaner me pidió perdón a su manera, pero no cambió nada. Cuando me cagó a pedos me llamaban de prensa para que diera mi testimonio, pero yo no quería hablar en contra de él. En mi última presentación se notó todo. Me desbordó la interna y se suma el hecho de los temas que te piden que cantes. Si no estás cómodo con una canción, se nota”, concluyó.