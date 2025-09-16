Ricardo Darín contó que hizo el Negro Olmedo antes de morir: "Me dejó un mensaje"

Ricardo Darín habló sobre la última noche de Olmedo antes de morir.

Ricardo Darín le brindó una extensa entrevista al medio Hispa, en la cual habló de todo un poco. Desde cómo ve al país hasta su faceta actoral, pasando por algunas de sus experiencias personales. Dentro de este último grupo entra una confesión que hizo: el plan que tenía con el Negro Olmedo para aquella noche en que el cómico actor nos dejó de forma trágica. Uno que no pudo concretarse y, que de ocurrir, quizá hubiera cambiado la historia.

"La noche en que ocurrió lo que ocurrió con él teníamos que cenar juntos. Compartíamos una playa de estacionamiento en Mar del Plata en donde yo dejaba el auto del teatro en el que trabajaba y él dejaba el suyo de otro teatro, pero que convergían en el mismo punto, era la misma playa de estacionamiento", expresó primeramente el protagonista de Nueve Reinas y El secreto de sus ojos, entre otras grandes obras del cine argentino.

"Habíamos quedado en que nos íbamos a cenar juntos a un lugar al que él iba siempre y lo recibían, él tenía amigos por todos lados. Y resulta que me olvidé que yo tenía dos funciones y el una. Entonces cuando el terminó su función me dejó un mensaje escrito en el parabrisas de mi auto diciéndome dónde me esperaba, y resulta que cuando yo terminé de trabajar, habían pasado de ese mensaje dos horas y media, entonces ya no tenía sentido y no fui. Dije 'bueno, mañana lo veo y le explico'. Y fue su última noche", explicó con notable tristeza.

"Entre otras cosas la pregunta es '¿qué hubiera pasado si hubiéramos ido a cenar juntos y nos hubiéramos quedado de tertulia, o tomando un café, o lo que fuera después?'. Nunca lo sabremos", concluyó Darín.

Alberto Olmedo, recordado actor y humorista argentino.

¿Qué pasó con Olmedo?

En la mañana del 5 de marzo de 1988, el recordado humorista se precipitó desde el undécimo piso del Maral 39, en la zona de Varese de Mar del Plata. Se encontraba en el departamento con Nancy Herrera, con quien se habría reconciliado aquella misma noche. Mucho se habló respecto a cómo murió, con versiones que señalaban el abuso de sustancias y diversas teorías respecto a cómo fue el hecho en sí. Sin embargo, la realidad fue una: la tragedia bañó las costas del Mar Argentino y el espectáculo fue testigo de cómo una de sus figuras más mediáticas dejaba el plano terrenal.