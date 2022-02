Rial cruzó a Latorre por su llegada a América y la panelista respondió

Jorge Rial recordó las "barbaridades" que dijo Yanina Latorre contra Pamela David y la panelista no dudó en responderle filosa.

Jorge Rial disparó picante por la llegada de Yanina Latorre a América TV recordando sus furiosas críticas al canal y la panelista no dudó en responder muy filosa en redes sociales. "Me contratan a pesar de lo que dije", lanzó con mucha picardía la integrante de Los Ángeles de la Mañana, que se confirmó en los últimos días que pronto comenzará en la pantalla del canal del Grupo América.

Mucho se habló sobre a dónde iría Ángel de Brito luego del final abrupto de Los Ángeles de la Mañana, algo que se definió en los últimos días con la confirmación de su desembarco en América TV. Luego de que se ratificara esta información, Jorge Rial aprovechó para cruzar a Yanina Latorre, con quien tiene una larga enemistad. Es que el conductor recordó "las barbaridades que le dijo a Pamela David", esposa de Daniel Vila, autoridad de la señal de aire.

Atenta a lo que se dice de ella, Yanina Latorre compartió una nota que replicaba las declaraciones de Jorge Rial y aprovechó para pegarle al periodista, y también levantar su propio ego. "Barbaridades son las q primero hablaron de mi en el canal, Jorgito. Por eso me calenté!", comenzó disparando la panelista que acompañará a Ángel de Brito en su nuevo desafío televisivo. En ese sentido, Latorre destacó que gracias a su ética laboral no tendrá problemas en su nuevo hogar: "Pero como soy profesional voy a hacer mi laburo sin importarme nada mas".

Para cerrar, la panelista optó por hablar maravillas de ella misma y su forma de trabajar: "Y mira si seré grosa Jorge Rial q me contratan a pesar de lo q dije! Amooooooooor". De esta forma, Rial y Latorre volvieron a cruzarse en una rivalidad que lleva muchos años y parece que no terminará pronto. Por su parte, Ángel de Brito contó recientemente que estaba en un buen momento de su relación con Jorge Rial después de un buen tiempo de acusaciones cruzadas.

Qué pasó entre Pamela David y Yanina Latorre

En el 2017, Pamela David llevó a Natacha Jaitt a Pamela a la tarde (América TV) para que hablara del escándalo que la tenía como protagonista junto con Diego Latorre. Ahí la fallecida modelo rompió el silencio respecto a este tema que llenó los portales de espectáculos durante un buen tiempo, lo que hizo que Yanina se sintiera traicionada. Desde entonces, la panelista siempre que pudo le pegó a la esposa de Daniel Vila, como cuando la conductora volvió en marzo del 2019 a su programa: "No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada. Como diría Rial, ¡país generoso!".