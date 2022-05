Revelaron el insólito apodo que recibió Flor Peña en América TV

Ángel De Brito contó còmo empezaron a llamar a la conductora desde que debutó en el programa con su nuevo late show.

Hace unos días atrás, Flor Peña debutó en la pantalla de América TV con su nuevo programa llamado La Puta Ama. El late nigth show generó gran polémica en las redes sociales ya que hubo muchos televidentes que tildaron al programa de "vulgar" y "sin gracia". Sin embargo, tras una semana al aire el programa se mantiene estable en números y la conductora se ganó un apodo dentro del canal.

Pese a la gran cantidad de críticas que recibe el programa con cada emisión, parece que el panorama dentro del canal es completamente diferente. Todo apunta a que las autoridades de América TV están muy conformes con e desempeño de Flor Peña y con los resultados que dio el show, tanto así que le pusieron un apodo muy particular que hace referencia a su trayectoria y a la calidad de trabajo que brinda.

En el marco de un ida y vuelta con la revista Paparazzi, Ángel De Brito fue consultado por Florencia Peña y su nuevo programa en América TV. "¿Por qué Flor Peña no va a tu programa?", fue la pregunta disparadora que llevó al periodista de espectctáculos a revelar el apodo de la conductora. "Cuando la invitamos puso como condición que yo vaya primero al de ella. La Susana de América", sentenció el periodista.

En ese sentido, Ángel De Brito también fue consultado por su opinión sobre el programa de Flor Peña y fue tajante al respecto. "No me gustó, vi videos sueltos. Tienen que cambiar todo urgente, tienen tiempo y el apoyo del canal. Está todo desaprovechado", sentenció el periodista sumándose a la lista de personas que no les gustó el nuevo formato que lleva a cabo Florencia.

La emoción de Flor Peña en su debut en América TV

Flor Peña debutó en América TV con su nuevo programa La Puta Ama. La conductora se estrenó en la conducción de un nuevo show de humor y actuación en donde "puede ser ella en la televisión". Con un equipo diverso, shows de música en vivo y entrevistas, Flor Peña brilló en el estreno y se tomó unos minutos para agradecer la oportunidad.

"Quiero decir que estoy muy feliz de verdad. Desde que llegué a América no fue más que pasarla bien y juntarme con gente que tiene ganas de hacer cosas lindas", reveló Flor Peña. "Cuando me preguntaron qué quería hacer yo les dije ‘yo quiero ser yo en la tele’, entonces me dijeron ‘vas a tener que ir después de las 10 de la noche’", continó su discurso la conductora y remarcó que estaba muy agradecida por "la libertad que le está dando América. Y tener este lugar siendo mujer, que parece una locura decir esto pero no tenemos mucho lugar".