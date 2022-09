Revelan quién podría ser la primera invitada para el regreso de Mirtha Legrand

Quién es la figura que la producción de Mirtha Legrand busca convencer para que se sume al primer programa de la diva en su vuelta a El Trece.

Falta muy poco para que Mirtha Legrand regrese a la pantalla de El Trece luego de dos años de ausencia por la pandemia y en Es por ahí revelaron quién podría ser la primera invitada a la mesaza. "Es la bomba que está buscando la producción de Mirtha Legrand para el primer programa", contó Guido Záffora sobre la figura que está negociando su participación en la vuelta de Mirtha a la pantalla chica.

Después de varios meses de negociaciones que finalmente llegaron a buen puerto, el regreso de Mirtha Legrand a El Trece se concretará el próximo sábado 17 de septiembre. Pero así como ya fue ratificada oficialmente la fecha de su vuelta, lo que aún no se confirmó es quiénes serán los primeros invitados a los ciclos que el sábado conducirá Mirtha Legrand y el domingo Juana Viale.

Pero fue Guido Záffora en la emisión de este jueves de Es por ahí quien reveló con qué figura está negociando la producción de la diva para que sea una de las primeras invitadas a las mesazas. "Es el testimonio más buscado... Ella nunca habló y cuando hable estalla todo", comenzó contando el panelista del ciclo que se emite por las mañanas de América TV.

De manera enigmática, Záffora siguió: "No es artista, no es cantante. Sería la primera vez que iría el programa de Mirtha Legrand, por eso está tan nerviosa. Está separada, pero no casada". El panelista continuó dando pistas sobre quién quieren que sea la primera invitada al revelar que es madre de dos pequeños, rubia, sub 30 y tanto su expareja como la novia de su ex son muy reconocidos.

"Ella es la bomba que está buscando la producción de Mirtha Legrand para el primer programa: es nada más y nada menos que Camila Homs", contó finalmente Záffora. Pero el propio periodista explicó cuál es el problema que enfrentan y la duda que tiene Homs para ser parte de la mesaza.

"Sucede que hay un bozal legal. Ellos cuando hacen el arreglo con Rodrigo de Paul, firman un pacto de confidencialidad. E imagínense las preguntas de Mirtha a dónde pueden llegar", deslizó picante en Es por ahí. Para cerrar, Záffora que si bien están en negociaciones, Homs está "a punto de decir que sí".

Mirtha habló sobre la reina Isabel II

Este jueves 8 de septiembre la reina Isabel II del Reino Unido murió en Balmoral tras 70 años en el trono y Virginia Gallardo charló con Mirtha Legrand al respecto. "Escuché por la radio que estaba muy delicada. 70 años de reinado, impresionante. Tenía 25 años cuando asumió su reinado. Fue una reina muy joven", contó la panelista en Intrusos que fue la respuesta que recibió por parte de la diva a través de un mensaje. Al conocerse la muerte de la monarca británica, las redes se llenaron de memes y comentarios comparándola con Mirtha Legrand.