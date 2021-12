Revelan qué paso entre Cinthia Fernández y las angelitas en LAM: "Le hicieron un vacío"

Andrea Taboada, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), habló sobre los rumores de que el resto de las panelistas dejaron de lado a Cinthia Fernández. Esta versión circuló durante estas últimas semanas, junto con otra de que habría algo entre Cinthia y Ángel de Brito, el conductor.

Según este rumor, a ellas no les gustó la forma en que Fernández reaccionó al enterarse que LAM llegaría a su fin, y que en consecuencia, el resto de sus compañeras se ofendieron y le dejaron de hablar. Ahora, Pampito conversó con Andrea y ella contó qué fue lo que realmente sucedió.

“¿Es verdad que le hicieron un vacío estos días?”, le preguntó Pampito. “No, no. Ella está procesando todo esto porque, a ciencia cierta, estamos viendo cómo se rearma todo, entonces es lógico”, le contestó Taboada.

Durante la transmisión de LAM, Cinthia habló sobre la cantidad de rumores que circulan sobre ellos y destacó dos en particular: por un lado, que de Brito fue cruel al dejarla sin trabajo, y por el otro, que ambos tendrían un romance.

“La gente me dice: ‘¿Cómo le hiciste esto a Cinthia?’”, contó de Brito. “Jajaja. ¡Sos un cruel, un malvado!”, ironizó ella. “¡Pará! Piensan que somos pareja. Te lo juro por Dios que piensan que somos pareja, me viven preguntando eso”, añadió la panelista.

¿Qué va a hacer Cinthia Fernández cuando termine LAM?

Por otro lado, recientemente Ángel aseguró que no iba a dejar a nadie sin trabajo y que, en el caso de Cinthia, ella justamente ya tenía otro trabajo garantizado desde antes. “Para todos los que me preguntan por Cinthia, fue convocada antes de todo esto para ser jurado del nuevo reality de Andrea Politti y le dije que haga las dos cosas en su momento. Nadie se va a quedar sin trabajo, al contrario”, sentenció.

“¡Exactamente! y lo conté en mis redes. El programa al final no se hace por ahora, pero es así. Y también me ofrecieron Stravaganza antes de esto y ahí, yo no fui porque me quedaba en LAM. Fue decisión mía, nadie sabía de esto. Y también tengo una propuesta en radio”, confirmó Cinthia.

Además, ella le agradeció por haberle dado un puesto de trabajo cuando más lo necesitaba. “Ángel, vos fuiste el único que me dio la posibilidad de trabajr en un momento difícil. Empecé haciendo reemplazos y me quedé hace ya tres años. El otro día me puse mal porque esta fue una silla luchada y la verdad que me encariño. Pase por todas las sillas de acá”, recordó.