Revelan el verdadero motivo de separación de Jorge Rial: "Hubo celos"

En medio de los rumores de divorcio, filtran la posible razón por la que Jorge Rial y Romina Pereiro se estarían separando.

Jorge Rial y su esposa, Romina Pereiro, enfrentan rumores de separación desde hace semanas. Entre todas las versiones que circularon, las más fuertes aseguraban que él le había sido infiel con su expareja, Mariana “Loly” Antoniale. Ahora, se dio a conocer un patrón que se viene repitiendo en la vida sentimental de Rial y que podría ser la verdadera causa de separación con Romina.

Todo comenzó cuando el exconductor de Intrusos viajó solo a Miami, Estados Unidos, país en el que vive su ex. De acuerdo con la información que circuló, habrían tenido un encuentro allí y ahora él estaría a punto de confirmar su divorcio con su actual pareja. Además, también se dijo que viven en casas separadas. Sin embargo, esta no es la primera crisis que afrontan.

“La pareja tuvo varios rumores de crisis durante todo el matrimonio, no es la primera vez que pasa esto, lo que pasa es que hoy está confirmado. En su momento habían tenido hasta problemas de celos”, recordó el periodista “Pampito” en Mañanísima. De acuerdo con lo que contó, Romina estaba muy celosa de Angie Balbiani, excompañera de trabajo de Rial en Intrusos.

“Ella no quiso invitarla a su casamiento. Lo contó Angie, ella la había pasado medio mal porque Romina le tenía celos”, recordó. Hasta ahora, el periodista se mantuvo a un costado de todos los rumores y no dijo absolutamente nada al respecto. “Rial no salió a aclarar nada por ahora el tema de su separación ni habló públicamente de ese tema, pero yo creo que en estos próximos días va a tener que blanquearlo”, cerró "Pampito".

¿Qué pasó entre Jorge Rial y Angie Balbiani?

Angie Balbiani se sumó a Intrusos en 2018, pero cuando salieron a la luz los rumores de romance con Jorge Rial en febrero de 2020, fue desvinculada del programa. Ella conversó al respecto durante una entrevista en Pampita Online y lo negó rotundamente: “Lo que pasó fue que mi contrato con Intrusos vencía en febrero. Cuando está llegando mi fecha de caducidad, viene una reunión y me dicen: 'Angie, vamos a hacer un cambio, vamos a incorporar a otra persona. Gracias por todo. Hasta acá llegaste'”, reveló.

“Obviamente, siendo Jorge Rial, una figura a la que no le dejan pasar una... Yo no soy la primera ni la última a la que le adjudican un rumor de romance”, reflexionó. Cuando “Pampita” le preguntó si creía que este rumor había sido inventado por alguien que le tenía bronca, Angie respondió, tajante: “Puede salir de un enemigo de él, puede salir de una necesidad de generar prensa… El rumor original decía que la mujer de él (Romina Pereiro) quería que yo me quedara sin trabajo”.