Revelan el pacto secreto que hizo Marcos antes de entrar a Gran Hermano

Se supo el secreto mejor guardado de Marcos Ginocchio, el participante más misterioso de Gran Hermano.

Salió a la luz que Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), hizo un acuerdo secreto con una persona de su entorno, justo antes de entrar a la casa más famosa del país.

El joven salteño es conocido en el programa por mantener un perfil extremadamente bajo desde que entró. Es tan poco lo que se sabe de su vida que incluso sus propios compañeros quieren saber más sobre su vida personal, especialmente sobre sus vínculos románticos, un tema que siempre evita tocar.

Marcos había contado que antes de entrar al programa había terminado una relación con una chica. Sin embargo, no brindó demasiados detalles al respecto. En este contexto de incertidumbre, ahora se filtró que Marcos en realidad seguiría de novio con esta joven, pero que hicieron un pacto antes de su entrada a la casa.

“Me contaron que antes de entrar a la casa acordaron con su novia el bajo perfil de la relación”, aseguró Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), a través de su cuenta de Twitter. Entre los comentarios, varios usuarios de la plataforma coincidieron en que, si eso es cierto, es una estrategia muy inteligente, ya que al salir de la casa los participantes y sus seres queridos sufren un alto nivel de exposición.

Semanas atrás, una joven llamada Julieta que decía ser la expareja de Marcos había defendido al joven en su cuenta de Twitter, tras una agresión que recibió: "No soy de contestar este tipo de tonteras ni darles importancia, no me parece que tenga nada malo. Solo pensé que ojalá todos puedan tener un Marcos en sus vidas". Más allá de todo esto, Marcos se mantiene firme en no revelar casi nada sobre su vida personal.

La fuerte indirecta de Julieta Poggio a Marcos en Gran Hermano

Días atrás, Julieta Poggio, de quien Marcos parecería estar enamorado, le tiró una inesperada indirecta mientras estaban en vivo. Todo comenzó cuando Santiago del Moro desafió a "los hermanitos" a decir un defecto y uan virtud de cada uno. Cuando fue el turno de Julieta, dijo que lo positivo del joven salteño es su sentido del humor. "Marcos lo que tiene es que es muy gracioso. Así callado como lo ves te tira esa voz divertida y te hace reír mucho. Y lo malo es que se guarda muchas cosas", comenzó.

En este sentido, Poggio explicó que Marcos “a veces evade algunas cosas" porque "es un poco tímido". "A veces le hacemos preguntas por un juego, o zarpadas, y él agarra su tecito y se va. Se pone colorado y se va. A veces hay algunas preguntas incómodas que prefiere no responder, y yo quiero que te la juegues", soltó Julieta, dejando a Marcos y a todo el público sin palabras.