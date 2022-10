Revelan cómo se enteró Jimena Barón del romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Los encontró"

En LAM revelaron un dato desconocido hasta el momento sobre cómo se enteró Jimena Barón del romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar un nuevo dato que no era público respecto a cómo se enteró Jimena Barón de la relación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. "Los encontró en la casa", aseguró la panelista de LAM mientras en el programa analizaban "La araña", la nueva canción de La Cobra.

Hace unos días, Jimena Barón volvió a lanzar un nuevo tema tras casi un año sin novedades musicales. Como las canciones de la actriz suelen estar basadas en su vida, rápidamente las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre a quién estaría dirigida la letra de "La araña", en la que Barón habla de una "traición" de una amiga.

Los cañones de la mayoría apuntaron contra Gianinna Maradona, ya que la hija menor de Diego y Claudia Villafañe era cercana a Jimena hasta que empezó a salir con Daniel Osvaldo, expareja de la actriz y padre de su hijo Morrison. De ese tema estaban hablando en LAM cuando Yanina Latorre sorprendió con un dato desconocido hasta el momento.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito estaban analizando "La araña" frase por frase cuando el presentador leyó: "Ya estas tejiendo la red como en aquella mañana". "Esa mañana que ella entró y los encontró en la casa", disparó lapidaria Yanina Latorre, revelando una información inédita para el público en general.

"Muy tarde vine a saber que te dicen la araña", siguió leyendo De Brito y entonces todos se preguntaron si no se trataba de la primera vez que la "traidora" hacía esto y tenía un historial de infidelidades. Ante la pregunta del conductor, todas las panelistas reconocieron que no tenían información al respecto y Latorre agregó: "No sé, no te puedo decir algo que no sé".

Daniel Osvaldo confirmó cómo sigue su relación con Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo rompió el silencio y le transmitió a sus seguidores de Instagram una noticia que vincula a Gianinna Maradona. El exjugador de Boca Juniors le puso fin a los rumores y contó un secreto a voces, involucrando directamente a una de las hijas de Diego Armando Maradona.

"Antes que se inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar", sentenció Daniel Osvaldo. De este modo, el actual cantante de Barrio Viejo confirmó los rumores que indicaban una ruptura de su relación con la hermana de Dalma y madre de Benjamín Agüero Maradona.