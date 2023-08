Repudio total por la frase de Polino sobre "la cola" de Silvina Luna

Tras conocerse la noticia de la muerte de Silvina Luna, las redes sociales reflotaron un video con polémicas declaraciones de Marcelo Polino sobre las cirugías de la querida modelo.

Silvina Luna murió a los 43 años producto de la mala praxis del médico inhabilitado Aníbal Lotocki y los famosos del espectáculo y usuarios de las redes sociales que la seguían la despidieron con tristeza. Producto del revuelo mediático que generó su triste partida, se reflotó un polémico video de ShowMatch con Marcelo Polino burlándose de "la cola" de la modelo.

La repudiada secuencia corresponde al Bailando 2017 y a una devolución de baile donde el periodista no se privó de lanzar un hiriente comentario sobre el cuerpo y las cirugías de quien entonces estaba en pareja con "El Polaco". "De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona y de la mitad del cuerpo para abajo sos otra. De cara das divina, das pelo, das ojos claro, modelo, pero de la cintura para abajo es como que no te movés, el culo de Lotocki te pesa o algo porque no te podés mover", había sentenciado Polino, causando malestar en Silvina.

Algunos programas más tarde, Marcelo Tinelli le cedió la palabra a la modelo para un careo con Polino al aire. "¿Te quedaste mal Silvina con lo que te dijo Polino sobre el baile?", le preguntó "El Cabezón" antes de darle la palabra. "Sí, me parece que estuvo de más", lanzó Silvina antes de que el jurado hiciese amagues de respuesta. Tajante, y antes de cederle el micrófono, el conductor lo retó con un fuerte: "Bánquesela".

"Obvio que me la voy a bancar. Tiene problemas de salud pero auditivos porque escuchó mal lo que yo le dije", lo enfrentó Polino. "¿Le dijo algo de la condición física?", arremetió Tinelli, del lado de Silvina Luna. "Sí, le dije si le pesaba la cola de Lotocki nada más. Salud es otra cosa, no le pregunté cómo estaba de los riñones. Le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki", sentenció el histórico jurado "malo" del certamen, tratando de excusarse de sus dichos.

Extrañada por la reacción del periodista de chimentos, Silvina Luna lo confrontó en directo y reflexionó: "Me extraño Marce porque hace poco hablé en tu programa de radio y me preguntás siempre cómo estoy de salud, y te tengo aprecio. Por eso es que me sorprendió, del que menos me esperaba que dijera algo así era de vos. Me pueden decir de todo, que bailo mal y todo, pero eso no hacía falta". "Fue un chiste que dije", le contestó este, elevando el tono de voz antes de que la modelo optase por cerrar su participación con un "entiendo que tenés que justificar tu sueldo".

La reacción de Polino

Fuera de sí, Polino atacó a Silvina Luna: "Hace 11 años que estoy sentado acá, mirá si tengo que justificar mi sueldo con vos. Conmigo no te metas". La escena terminó con "El Polaco" defendiendo a su novia y con Tinelli intercediendo en el conflicto mediático para darlo por terminado. Con este archivo que lo persigue, Marcelo Polino fue sujeto de críticas en las redes tras publicar un emoji de corazón roto por la muerte de Silvina.