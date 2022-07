Repudiable tweet de Oriana Junco contra Ángel de Brito: "Enano carroniero"

La ex relacionista pública lanzó un fuerte posteo con Ángel de Brito y sus seguidores la criticaron. Oriana Junco fue homofóbica en sus declaraciones.

Oriana Junco hizo una publicación en su cuenta de Twitter en contra del periodista Ángel de Brito y evidenció homofobia. Si bien la celebridad de redes siempre se ha mostrado fiel a la comunidad LGBT+, a la que pertenece, en esta ocasión "sacó del closet" a una persona públicamente, cuando ésta nunca se había referido a ese tema en los medios.

"Me parece a mí o el enano carroniero de Ángel esta cada día más puto, pero lo disimula. Qué vintage no poder demostrarte como te sentís, tristeza absoluta y decadencia", comenzó su descargo la celebridad que comenzó su carrera en los medios como relacionista pública en la década del 90. Y agregó: "Paren, me olvidaba de decir que del 13 lo echaron porque no rendía, es vintage tanta maldad ya".

Varios de los comentarios al posteo de Oriana hicieron referencia a la falta de empatía de la influencer para con el conductor de LAM. "Te banco en muchas pero en esta no. Si está cada día más puto es su problema y a mi en particular me encanta que así sea, me representa muchísimo", soltó uno de los seguidores de Junco. Y remató: "Y no mientas porque nadie te cree que lo echaron del 13, pegó tremendo éxito en pandemia con LAM. América le hizo una muy buena oferta".

Las críticas a Oriana Junco por su tweet contra Ángel de Brito