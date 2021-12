Renunció un histórico chef acusado de acoso sexual: podría ser reemplazado por Guillermo Calabrese

El cocinero que fue furor en Cocineros Argentinos podría volver a la TV. Una escandalosa salida de un colega que tiene acusaciones de acoso sexual le abrió la puerta al retorno.

Después de un largo tiempo de estar alejado de la pantalla chica, Guillermo Calabrese está muy cerca de volver de la mano de El Nueve. Tras la salida de Ariel Rodríguez Palacios, que deja su ciclo ¡Qué mañana! luego de 12 años al aire, el cocinero amigo del Gato Dumas se volvió el candidato ideal para reemplazarlo.

De esta manera, y según lo informó el periodista Pablo Montagna, Calabrese volvería a la televisión, luego de su renuncia a la productora Kapow en septiembre de 2020, donde fue parte de Cocineros Argentinos en la TV Pública durante 12 años.

Ariel Rodríguez Palacios, denunciado por acoso sexual

En 2018, el cocinero fue acusado de acoso por Geraldine Neumann cuando trabajaron juntos en ¡Qué Mañana!, en 2014. Todo salió a la luz por el comentario del esposo de Geraldine en el perfil de Instagram del conductor.

"Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten, y aprenderás a respetar a tus compañeros. Con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. ¡Ya sabés que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara!", había escrito Jorge Otamendi.

Luego, la hermana de Nicole compartió el posteo en sus redes sociales y reveló: "Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en ¡Qué mañana! en Canal 9. Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con Ariel Rodríguez Palacios".

La respuesta de Ariel Rodríguez Palacios a las acusaciones de acoso sexual

En diálogo con Pamela a la Tarde en diciembre de 2018, el cocinero expresó: “Estoy viendo. La verdad es que estoy sumamente sorprendido porque jamás me comporté así”. Luego, fue consultado sobre el motivo por el cual Geraldine se fue del ciclo y respondió: “El canal no le renovó el contrato, quizás se piensa que fue por mi culpa pero no fue así”.

En aquel momento, Geraldine Neumann también se refirió al descargo que hizo el conductor días atrás. "Él no se hizo cargo, le restó importancia", sentenció, y contó que habló con sus compañeros para que se animen a hablar".

"Todos tienen miedo de perder su trabajo. Sentí la responsabilidad de ser la primera en poder hablar y ojalá no sea la única, porque a veces, lamentablemente, se necesitan muchas voces para entender un mensaje. Cualquiera que haya pasado por una situación similar puede acoplarse a mi denuncia", cerró Gege.