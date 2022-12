Renunció a $3 millones en Los 8 Escalones y Guido Kaczka quedó atónito: "Vergüenza"

Un participante de Los 8 Escalones decidió renunciar a 3 millones de pesos y dejó sin palabras a Guido Kaczka. El video del curioso momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

En Los 8 Escalones se vivió un momento sumamente tan curioso como increíble. Durante la emisión del pasado lunes 12 de diciembre, un participante interrumpió el juego y decidió renunciar a los 3 millones de pesos, por lo que Guido Kaczka quedó en shock.

Luego de que un grupo de concursantes avanzara de instancia, el conductor les pidió que eligieran a uno de los que había quedado en el escalón de abajo para salvarlo y darle otra vida en el juego. En dicho marco, Darío -participante que venía de ganar 2 millones de pesos en otros dos programas- le manifestó a Guido: "Te hago una pregunta, ¿yo puedo bajar y que suban ellos, se puede hacer esa modalidad o ya no?".

El presentador asintió, por lo que Darío indicó por qué tomó la decisión de dejarle el lugar a otro participante: "Lo que pasa es que mi sueño era jugar un solo programa, gané, gané el segundo, pero la verdad es que yo ya me siento feliz de haber participado". Frente a esto, Guido Kaczka le advirtió: "Pero, ¿se entiende? Vos perdés toda posibilidad de ir por los tres millones".

"No me quiero tentar, porque si sigo, después me embalo. Me parece que el sueño de todos nosotros es igual de válido, y me parece que ellos también se merecen la posibilidad de participar por el millón", agregó Darío, conforme con su decisión. Inmediatamente después, el jurado comenzó a aplaudirlo y elogiarlo por su buena acción. Y el jugador concluyó: "Me da vergüenza que me aplaudan, lo hago de corazón, en serio”, sostuvo. Finalmente, el conductor de Los 8 Escalones anunció: "¡Suben entonces Diego y Juan al escalón número siete! Nunca pasó. Se queda con sus dos millones y de buen recorrido decidió bajar".

Participante de Los 8 Escalones conmovió a Guido Kaczka en El Trece

Un participante de Los 8 Escalones conmovió a Guido Kaczka al contarle la historia de un tatuaje que se hizo en su piel. El señor reveló que se trató de un acuerdo con sus seis nietos, por quienes expresó su más sincero amor, y el conductor de El Trece se mostró emocionado al respecto.

"Daniel, 87 años, vive en Sáenz Peña, tiene tres hijos, Gabriel, Silvia y Ariel, cinco nietos. Cuando cumplió 86 años, los nietos le pidieron que todos se hagan el mismo tatuaje", comenzó la presentación el ex de Florencia Bertotti. Y siguió: "¿Qué tatuaje?".

El hombre le mostró una foto a Guido del momento en que fue a tatuarse junto con sus nietos y agregó: "Yo no quería, todos tienen el mismo, en distintos lugares y de distintos tamaños". Guido le consultó por si se vio obligado a decir que sí ante la insistencia de sus familiares y el señor respondió: "Dije que sí de todo corazón. Yo era enemigo de tatuarme, aclaro. Acepto que el que quiere se tatúe, es lo más natural del mundo, pero yo siempre dije que yo no me voy a tatuar, pero los nietos son los nietos”.

"O sea, nunca se sabe, uno puede ceder en cualquier momento de la vida", acotó el conductor de Los 8 Escalones. "Exactamente. Y tengo como cábala la foto de mis nietos y yo tatuándonos", contó Daniel. "No, estoy acostumbrado al dolor. Además, el tatuador nos dijo que ese día batió dos récords. Uno, tatuar a seis personas con el mismo tatuaje, a la vez, y el otro, tatuar a una persona de 86 años", respondió el participante tras ser consultado si había sentido dolor durante el momento del tatuaje.