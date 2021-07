Reina Reech lanzó una explosiva confesión sobre Luciano Castro y sorprendió a Jey Mammón: "Las palabras sobran"

La actriz sorprendió ante la consulta en Los Mammones sobre si se iría de campamento con su colega y detalló que ya lo rechazó antes. "¿Para qué voy a ir?", preguntó.

Reina Reech visitó el programa Los Mammones, por América TV, y sorprendió a todos en el piso del canal cuando Jey Mammón le preguntó si se iría de campamento con Luciano Castro. "No entiendo esta pregunta", se hizo el desentendido el conductor mientras esperaba que la invitada levantara la paleta por "sí" o "no".

Entonces, cuando la respuesta fue negativa, quien lidera este ciclo insistió y le preguntó por qué, a lo que ella contestó de manera tajante y llamativa: "Porque ya le dije que no cuando hicimos Lalola. ¿Para qué voy a ir al campamento?", recordó con relación a la novela en la que trabajó con él en 2007 y 2008.

"Hice Lalola con Luciano Castro, pero no me iría de campamento", profundizó la actriz de 63 años. Sin embargo, "Mammón" buscó que fuera más precisa y repreguntó: "Un minuto. ¿A qué le dijiste que no?". Y Reech fue aún más contundente, aunque tampoco quiso puntualizar demasiado: "´Jey´, las palabras sobran... Es así como entendiste".

Lalola, la novela en la que Reina Reech y Luciano Castro trabajaron juntos

La serie de comedia de una temporada y 150 episodios creada por Sebastián Ortega, que se estrenó el 28 de agosto de 2007 y terminó el 29 de abril de 2008, retrató la historia de Ramiro "Lalo" Padilla, el director de una popular revista que tras dejar "plantada" a una de sus amantes recibe los efectos de un hechizo que le hizo por venganza, convirtiéndolo en una mujer.

Dirigida por Mariano Ardanaz en los estudios y por Gustavo Luppi en los interiores, se emitió por el canal de aire América TV y resultó la única ficción de dicha señal en aquel entonces. Estuvo protagonizada por Carla Peterson y el propio Castro, junto a la participación de Reech, Rafael Ferro y Agustina Lecouna, entre otros.

La trayectoria de Reina Reech

La también bailarina, coreógrafa, exvedette, conductora y exanimadora infantil nació en Viena, Austria, el 19 de febrero de 1958, aunque está radicada en Argentina hace mucho tiempo y se destacó principalmente en la televisión, el teatro y la música.

Entre sus presencias más brillantes están Bailando por un sueño, Patinando por un sueño, Soñando por bailar, Nosotros al mediodía, Reina en colores, El champagne las pone mimosas, 101 dálmatas, Son Amores, El show de los cuernos, Todo o nada y Los gatos.