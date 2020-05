Regreso de Showmatch: la decisión de Clarín que enfureció a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli había anunciado la vuelta de Showmatch y el esperado "Bailando 2020" en versión modificada por la pandemia de coronavirus. Pero, ¿vuelve? Y en caso de volver, ¿cuándo sería? Desde El Trece lanzaron un enigmático spot anunciando la vuelta del conductor, pero sin arrojar una fecha ni horario exacto. Ahora, se supo que ni Tinelli ni "La Flia Contenidos" autorizaron la salida de la promoción. ¿Internas en el 13?

“Vuelve”, mencionó Adrián Pallares, al aire de Intrusos, poniendo en dudas el retorno de la figura. "Ni la gente de 'La Flia' ni Tinelli sabía que iba a salir al aire la promoción. Además, ¿a quién se le ocurre salir 45 días antes de la salida del programa? Hay mucho enojo de parte de 'La Flia'. Canal 13 se mandó solo", disparó el periodista de espectáculos.

Según lo trascendido en el magazine de Jorge Rial, Showmatch no tendría un presupuesto para llevarse a cabo. "¿Tiene la plata Tinelli para salir al aire?", replicó Rodrigo Lussich, a lo que Pallares cortó en seco con un "no".

En medio de la polémica, Jorge Rial les sugirió a sus panelistas que averiguasen si el gerente de programación de El Trece, Pablo Codevilla, no le pidió la renuncia a Adrián Suar en el último tiempo. Sobre esto, Pallares contestó que habría sido de Codevilla la idea de lanzar un spot, para "calentar los motores". Para aportar más condimentos al debate de cruces e internas, Rial confesó que Suar no tiene una oficina en Canal 13, motivo que genera sospechas sobre la relación entre el productor y la empresa. A esto, Marcela Tauro aportó con un "pasa que no le gustan las oficinas vidriadas".