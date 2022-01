Reapareció Antonio Gasalla: "Quiero seguir viviendo"

Luego de dos años fuera de foco de la farándula, el actor vuelve poco a poco al ruedo. Expresó su satisfacción por la reactivación del sector del teatro tras la parálisis que provocó la pandemia.

Desde que comenzó la pandemia, Antonio Gasalla decidió priorizar su salud y aislarse para evitar contagiarse del virus. Sin embargo, luego de dos años en pausa, el actor reapareció y empezó a movilizarse un poco más en el mundo que tanto lo atrae: el teatro. En esta salida, fue interceptado por la prensa y le consultaron sobre su posible regreso a la escena del espectáculo.

Antonio asistió a ver la obra Brujas, la cual se encuentra en cartel del Multiteatro ubicado en calle Corrientes y allí se encontró con el notero de Intrusos, quien le consultó sobre los dos años de ausencia del ámbito del teatro y la televisión. "Por ahora sigo respirando, tengo vida y lo que dejé un poquito es de trabajar, pero estas son cosas de la vida", comenzó por decir Gasalla de forma rotunda.

Asimismo, el famoso productor anunció que, pese a no estar trabajando, se ponía muy contento de ver cómo la actividad teatral empezaba a reactivarse y el público se animaba a ver las obras. "Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho. Me costó darme cuenta que en el mismo teatro hay un espectáculo", aseguró.

Por otro lado, Antonio Gasalla comentó que por el momento no siente la misma obligación de antes de trabajar, ya que la pandemia lo hizo replantearse muchas cosas. "Una cosa es decir que quiero hacer o lo que quiero seguir haciendo, pero no tengo una cosa de que necesito ir al teatro y volverme loco porque en el fondo yo hacía la ropa, dirigía y tenía que organizar a qué ahora teníamos la función", contó el artista y así aseguró que "ya no tiene una voz adentro de él que le exija trabajar".

Por último, el mediático decidió hablar sobre su futuro dentro del ámbito laboral. "El futuro lo espero porque estúpido no soy y tampoco soy una mala persona conmigo mismo. Quiero seguir viviendo, pero yo ya elegí más o menos qué hago conmigo mismo porque sigo leyendo todos los días y pasándola bien", finalizó sin adelantar si tenía algún proyecto próximo en mente.

La gran enseñanza de Gasalla: su nueva filosofía de vida

Durante los dos últimos años de pandemia, además de cuidar su salud, Antonio Gasalla se dedicó a pasar mucho tiempo con él mismo y analizar todas las cuestiones que rodeaban su vida, pero sobre todo, a disfrutar de su propia compañía. "De afuera te pueden querer, te pueden tratar… pero si vos no armas tu manera de ser, si vos no armas qué querés ahora y qué querés mañana y si vos no armás que es lo que no te gusta...", analizó el actor.

De este modo, Antonio cerró su idea al asegurar que "si uno no tiene en claro las cosas que quiere para su vida, se termina amargando porque no sabés que hacer con tu vida".