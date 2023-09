Reapareció Aníbal Lotocki y enfrentó a un periodista tras la muerte de Silvina Luna: "Pedazo de gil"

El cirujano apuntado como responsable de ejercer mala praxis en los cuerpos de los recientes fallecidos Silvina Luna y Mariano Caprarola mantuvo un tenso cruce con los vecinos y un periodista de Intrusos.

Aníbal Lotocki, cirujano actualmente inhabilitado para ejercer la medicina, reapareció ante las cámaras y estalló de furia contra un vecino y un periodista. "Pedazo de gil", arremetió quien fue apuntado por los fallecimientos de Silvina Luna y Mariano Caprarola.

En Intrusos (América TV) emitieron un informe desde la residencia de Lotocki, donde éste se encuentra resguardado desde el fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna, y allí un vecino indignado por los recientes acontecimientos se apostó en las afueras de su casa para denunciarlo. Furioso, Lotocki salió a increpar al hombre y se topó con la prensa y la Policía: "Este tipo estuvo tirando todas esas cosas en mi casa...Si lo puede hacer, que lo siga haciendo pero si no, por favor...".

"No tenés cara, hermano. No tenés cara...", le contestó el hombre, destrozado por la muerte de Silvina Luna. En ese momento, uno de los cronistas de Intrusos aprovechó la situación y se coló en la escena para tratar de lograr declaraciones del polémico cirujano. "Aníbal, ¿podemos hablar un segundo?", indicó el periodista. Sacado, Lotocki sentenció: "Este tipo está tirando cosas en mi casa". "Pero si vos sos un asesino hermano. ¿Cómo salís a hablar así?, ¿por qué me hablás así como si no pasara nada? Matás gente", lo enfrentó el hombre. Haciendo caso omiso a su pareja, quien trataba de frenarlo, Aníbal Lotocki insultó al vecino y quedó grabado por las cámaras de televisión: "Pedazo de gil".

"¿Quieren aprovechar para aclarar algo, para decir algo sobre todo lo que está pasando, las medidas de Burlando?", insistió el periodista acaparando la atención de la pareja de Lotocki. "No voy a dejar pasar esto. Ustedes son culpables de esto", acusó la mujer, incomodando al movilero del programa de Flor de la V. "No, nosotros no somos culpables de esto", se defendió el movilero recordado por acosar a Antonio Gasalla en la vía pública, en una entrevista que se viralizó en las redes sociales.

El tenso intercambio de la pareja de Intrusos y la pareja de Lotocki

Hacia el final de la nota, el cronista atinó a decirle a la esposa de Lotocki: "Sos una irrespetuosa, Majo". "Y vos sos un vendido", le retrucó ella, en un ataque rabioso y desesperado ante la cancelación social a su pareja, acusado de ejercer mala praxis en los cuerpos de Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefy Xipolitaxis.