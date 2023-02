Quiénes entran a la casa de Gran Hermano: los seis participantes que transformarán el reality show

Ya se conocieron los nuevos ingresos a la casa de Gran Hermano y hay furor en Telefe. Quiénes entran al programa.

En Gran Hermano se viven jornadas decisivas con respecto al juego y a las pruebas que pone la producción de Telefe. En este contexto, y tras el anuncio de Santiago Del Moro de que ingresarán nuevos participantes, se dio a conocer quiénes son los seis que van a entrar al programa.

Los seguidores de Gran Hermano estuvieron expectantes a ver quiénes ingresaban y empezaron a especular. Pero los nuevos participantes fueron confirmados por el periodista de espectáculos Ángel De Brito a través de sus redes sociales.

El reality show de Telefe conducido por Santiago Del Moro había recibido críticas porque teóricamente entraban familiares de los participantes. Esto finalmente se llevará a cabo: van a incorporarse la mamá de Julieta Poggio, el papá de Nacho Castañares, la hermana de Camila Lattanzio, el sobrino de Romina Uhrig, la hermana de Marcos Ginocchio y el papá de Lucila "La Tora".

Esto se dará en la emisión nocturna de Gran Hermano del lunes 20 de febrero, por lo que se está expectante a ver cómo son las reacciones de los actuales participantes. Cabe recordar que la gala de eliminación del domingo dejó como consecuencia la eliminación de Daniela Celis, quien perdió en el mano a mano con Camila.

Romina evidenció el fraude en Gran Hermano y estallaron las redes: "Gran Primo"

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), despertó una gran confusión en las redes sociales tras sus dichos sobre un tal "Gran Primo", quien le habría revelado información del afuera, algo que está terminantemente prohibido.

La exdiputada fue la líder de la semana, razón por la cual ganó la inmunidad total y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa. Es por esto que tuvo que elegir entre Julieta Poggio y Daniela Celis, sus dos personas más cercanas dentro de la casa. Romina se había decidido por salvar a Daniela, ya que creía que era más débil, pero confesó que al hablar con "Gran Primo", cambió su decisión.

"Yo estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con 'Gran Primo'. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho", confesó Uhrig mientras estaban en vivo frente a Santiago del Moro. Sus dichos revolucionaron las redes sociales, y mientras algunos pensaban que se refería a Marcos Ginocchio, a quien apodan "El Primo", otros recordaron que así es como llamaban a Juan, el psicólogo de la casa, quien les aconseja cosas a los participantes.

Aparentemente, Romina habló con el psicólogo en el confesionario y habría sido influenciada por él para votar a Julieta, ya que en el afuera, todos saben que no tiene tanto apoyo. Walter "Alfa" Santiago, el reciente eliminado, opinó que Romina dijo eso "para lavarse las manos". "La salva a Daniela y le echa la culpa a 'Gran Primo'", sostuvo el hombre. Además, destacó que "hay dos voces" en el confesionario, lo cual despertó aún más rumores de fraude en las redes.