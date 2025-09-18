Quién es la esposa de Mario Pergolini: así es Dolores Galán, la pareja del periodista

Mario Pergolini y su esposa Dolores Galán.

La figura de Mario Pergolini ha estado siempre vinculada a los medios de comunicación, pero su vida privada se ha mantenido bajo un fuerte hermetismo. La curiosidad sobre su entorno más íntimo crece con los años, especialmente en torno a la esposa de Mario Pergolini, Dolores Galán, con quien mantiene una relación de más de tres décadas.

La historia de amor entre Mario Pergolini y Dolores Galán

El vínculo comenzó cuando Dolores Galán tenía 18 años y Pergolini 26. En aquel entonces, él ya trabajaba en los medios y comenzaba a ganar notoriedad en la industria, mientras que ella se mantenía al margen del mundo del espectáculo. El noviazgo se consolidó rápidamente y en 1990 decidieron casarse, iniciando un camino en común que se mantuvo firme a lo largo del tiempo.

Desde entonces, conformaron una familia con tres hijos, quienes siguieron distintos caminos profesionales, aunque siempre bajo valores compartidos. El periodista destacó en entrevistas recientes que siente orgullo por cada uno de ellos y que la solidez del núcleo familiar ha sido clave en su vida personal y profesional.

Dolores Galán es psicóloga y mantiene un perfil bajo fuera de los medios

Dolores Galán, psicóloga y compañera fuera de los reflectores

A diferencia de la exposición mediática de su marido, Dolores Galán construyó un perfil bajo, dedicándose de lleno a la psicología, profesión que ejerce desde hace años. Su carrera estuvo enfocada en el trabajo clínico y en el acompañamiento de pacientes, alejándose de la popularidad que caracteriza a la figura televisiva y radial de Pergolini.

La psicóloga no suele dar entrevistas ni mostrarse públicamente, lo que contribuye al halo de discreción que rodea la vida personal del conductor. Sin embargo, su influencia y apoyo han sido decisivos en momentos clave de la vida de Pergolini, quien en distintas oportunidades reconoció la importancia de su pareja en su equilibrio personal.

El rol de Dolores Galán en la vida de Mario Pergolini

En una de sus declaraciones más sinceras, Mario Pergolini contó que fue su esposa quien lo impulsó a retomar la terapia en un período difícil. Con humor, recordó que Dolores Galán le advirtió que estaba “insoportable” y que necesitaba hablar con alguien, lo que terminó siendo una decisión fundamental para su bienestar emocional.

Este ejemplo refleja la solidez del matrimonio, basado en la confianza, el apoyo mutuo y la capacidad de atravesar juntos distintos momentos de la vida. La relación entre ambos, lejos de los escándalos mediáticos, se construyó en la intimidad y se mantuvo firme pese a la exposición pública del conductor.

Una pareja sólida y reservada

La historia entre Pergolini y Galán se distingue por el bajo perfil y la fortaleza de su vínculo. Mientras él alcanzó un lugar destacado en la radio y la televisión, ella optó por desarrollarse en su profesión con discreción, cuidando siempre el ámbito familiar.

La esposa de Mario Pergolini se transformó en una pieza fundamental en la vida del periodista, no solo como madre de sus hijos, sino también como sostén emocional en momentos de dificultad. Juntos, han demostrado que una relación sólida puede sostenerse en el tiempo, incluso bajo la mirada constante del mundo mediático.