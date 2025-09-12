Quién es el nuevo novio de Wanda Nara: las fotos de Martín Migueles, la pareja de la mediática

Martín Migueles junto a Wanda Nara en el Monumental.

Una historia de Instagram de la empresaria y modelo mediática Wanda Nara dejó a todos en shock. Se trata de de un video en donde se la ve entrenando en una cinta de correr en un gimnasio, acompañado de un hombre musculoso. Esto por supuesto dejó en shock a todos sus fanáticos, que se preguntaban sobre qué era de la vida amorosa de ella y si estaba en búsqueda de un nuevo vínculo tras estar con el cantante L-Gante.

Se trata de Martín Migueles, la persona que habría conquistado el corazón de la mediática, tras meses tormentosos para ella por su conflictiva separación del futbolista Mauro Icardi. De esta manera, se puede ver como Wanda intenta rehacer su vida, con vistas a nuevos proyectos y motivada por su nominación al premio Martín Fierro, en la terna de "Labor en conducción femenina".

Quién es Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

Martín Migueles tiene un bajo perfil mediático.

Martín Migueles es un reconocido empresario de Nordelta que llegó a Wanda por intermedio de una personada apodada “El tano”, amigo de Damián, peluquero de la conductora. La relación entre Wanda y Migueles comenzó hace “tres meses”, según aseguró la panelista Majo Martino. “Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y lleva cartera”, detalló la comunicadora, al opinar sobre el asunto del corazón.

Martín Migueles es empresario.

Junto al video en el gimnasio, otra prueba evidenciaría el acercamiento entre las partes. Una foto de una pulsera de oro, publicada por Wanda en sus historias de Instagram, sería un obsequio por parte del empresario. "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él", resaltó Yanina Latorre, periodista de espectáculos y esposa del ex futbolista Diego Latorre.

El regalo que le habría hecho a Wanda Nara el empresario.

El pasado amoroso de Martín Migueles

"Tiene varias ex mujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León", expresó Yania Latorre al referirse al prontuario del empresario. Una foto que confirmaría que Wanda Nara y Martín Migueles están iniciando una relación es la que les sacaron en el estadio Monumental de Núñez, en el marco del partido que Argentina le ganó por 3 a 0 a Venezuela con dos goles Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, que esta flamante pareja disfrutó en vivo.