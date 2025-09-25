Quedó todo grabado: así fue el terrible robo a la casa de Pampita

Quedó grabado: así fue el robo a la casa de Pampita.

El robo que un grupo de delincuentes perpetró en la casa de Pampita, ubicada en Barrio Parque, fue un tema más que comentado esta semana en los distintos medios. No solo por lo lamentable del suceso, sino también por la forma en que se llegó a recuperar el teléfono con las fotos de Blanca y el exitoso operativo de seguridad que llevó a la detención de los ladrones.

Durante las últimas horas, un nuevo detalle generó que el tema vuelva a acaparar la atención de todos: las imágenes de cómo fue el plan urdido por la banda, por dónde entrar al domicilio de la famosa mediática y por dónde salieron, e incluso la tranquilidad con la cual se llevaron la caja fuerte en un Sedán.

Así fue el robo en la casa de Pampita

Según la reconstrucción de los hechos, cinco personas se metieron en el hogar de Pampita mientras ella no se encontraba allía. Lo hicieron mediante el sector trasero, que da a un terraplén erigido para el paso de las vías del tren Mitre, en la madrugada del sábado. Dentro de la vivienda estuvieron cinco horas, sustrayendo todo lo que pudieron, incluyendo una caja fuerte que retiraron con suma calma y la dispusieron en el baúl de uno de los dos vehículos que los esperaban afuera.

La banda, que fue encontrada y detenida, estaba compuesta por siete chilenos, un colombiano y un venezolano, siendo este último quien descartó la caja fuerte. Todos ellos poseían la cara tapada y usaban guantes, para intentar no ser reconocidos por eventuales cámaras de seguridad. Entre ellos, hay uno que tiene pedido de captura internacional por asesinar a un carabinero en Chile; tres habrían ingresado de manera ilegal a la Argentina y otros tienen tanto antecdentes de robos agravados como vínculos familiares con la delincuencia.