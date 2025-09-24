Ocho delincuentes detenidos por el robo y objetos de Pampita en un hotel: así fue como dieron con la "banda organizada"

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la detención de ocho delincuentes que presuntamente integraban la banda que robó en la casa de Ana Carolina "Pampita" Ardohain en Barrio Parque. Según Noticias Argentinas, se trata de seis personas de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano.

Las detenciones fueron realizadas por oficiales uniformados de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal N° 3 en un hotel del barrio porteño de Balvanera. El octavo integrante de la banda, por el contrario, fue arrestado en el barrio de La Boca cuando circulaba a bordo de un auto Fiat Cronos.

La detención de la banda de delincuentes

Como antes se mencionaba, las primeras detenciones ocurrieron en un hotel de Balvanera, situado en Avenida Callao al 40. Se pudo dar con este lugar después de analizar los registros de las cámaras de seguridad e identificar uno de los vehículos que los delincuentes utilizaron para escapar de la vivienda de Pampita el día del asalto.

La Fiscalía interviniente autorizó el ingreso de la Policía al lugar y aunque los acusados intentaron darse a la fuga en cuanto vieron a los agentes, los efectivos pudieron reducir a los delincuentes y detenerlos para que ahora quedaran a disposición de la Justicia.

Tras allanar la habitación donde se hospedaban los integrantes de la banda, la Policía pudo obtener pertenencias de la conductora, que habían sido denunciadas como parte del botín robado. También incautaron ganzúas y palancas, que se habrían utilizado para cometer el delito.

El último detenido por el robo

El último de los detenidos de la banda fue encontrado en la zona del barrio porteño de La Boca, mientras circulaba en uno de los autos de apoyo que se utilizaron durante la huida de Barrio Parque, tras cometer el delito.

Este auto, un Fiat Cronos de color negro, era manejado por un ciudadano de nacionalidad venezolana. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad confiscaron un vehículo Volkswagen Suran, que -según los investigadores- fue el auto utilizado para trasladar la caja de seguridad que robaron en lo de Pampita y encontraron en en Lanús.

Cómo fue el robo a la casa de Pampita

La banda de delincuentes ingresó por el fondo de la casa de Barrio Parque, lindera a las vías del tren. En este marco, aprovecharon que la modelo no se encontraba en el país -información que era de público conocimiento-, al igual que el resto de su familia o trabajadores del domicilio.

Durante seis horas, los delincuentes desvalijaron la casa y se llevaron joyas, lentes, ropa, dinero en efectivo y la famosa caja de seguridad, donde la modelo conservaba viejos celulares con gran valor emocional, ya que allí guardaba fotos y videos de su hija fallecida en el 2012.

Afortunadamente, por la difusión del caso en los medios, los teléfonos fueron recuperados. Ahora, el titular de la Fiscalía Nº48 Eduardo Rosende está analizando la situación procesal de cada uno de los implicados y evaluando cómo sigue la investigación.