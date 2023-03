Qué es de la vida de Sebastián Estevanez, el galán de las telenovelas

El reconocido galán de telenovelas argentinas, Sebastián Estevanez, se retiró de la actuación en 2021. ¿Cómo le va persiguiendo su pasión y pasando tiempo con su familia?

Sebastián Estevanez fue un actor muy reconocido en Argentina por protagonizar telenovelas románticas como Amor en custodia (2005), Herencia de amor (2010), Dulce amor (2012-2013), Camino al amor (2014) y Separadas (2020). Sin embargo, un año después de su última aparición en la pantalla chica anunció sorpresivamente que dejaba la actuación.

Sus escenas suelen inundar las redes sociales en forma de memes y reacciones a otro contenido. Asimismo, es cierto que su actuación fue muy criticada por los mismos usuarios y usuarias que publican contenido negativo sobre su carrera actoral en la pantalla chica de los y las argentinas.

"Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción, son cosas personales. Con eso me la rebusco", explicó Estevanez en diálogo con Catalina Dlugi por la radio AM1110.

La pasión y la familia

Al menos hasta ahora, Sebastián Estevanez cumplió con su palabra y sigue alejado de las telenovelas. Pero está más cerca que nunca de su pasión y de la tranquilidad de convivir más tiempo con su familia. “No voy a negar que a veces me da nostalgia saber que no voy a trabajar más, pero al mismo tiempo siento una satisfacción enorme al pensar que mi vida será más tranquila", reflexionó el exactor en 2021.

Eligió un cambio de rumbo profesional lo más distante de la actuación y el mundo del espectáculo posible para pasar tiempo con sus tres hijos, su hija y su esposa Ivana Saccani. Al parecer, siempre tuvo una pasión por la decoración de interiores al punto tal de que se define como "un arquitecto frustrado".

"Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado", reveló Estevanez y agregó: "Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana (Saccani, su mujer) estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa, por lo que formamos un equipo".

Sebastián Estevanez

El primer cliente de Sebastián Estevanez

El actor no empezó con chiquitajes en su nueva carrera e hizo uso de su cartera de contactos del mundo del espectáculo para lograr su primer trabajo. El cliente con el que abrió sus nuevas creaciones fue el conocido conductor Alejandro Marley Wiebe. Ya que lo contrató para modificar su casa porque iba a aparecer en el reality que compartió con su hijo Mirko.

"“Lo que a otros los estresa, a mí no. Mis amigos me cuentan los proyectos de sus casas y yo les digo: ‘Te ayudo’", explicó el decorador y detalló: "Marley me llamó para que lo ayude a hacer la casa".