Sebastián Estevanez le pondrá el nombre de un billete a su hijo

El famoso actor será padre nuevamente y reveló que el bebé que está en camino llevará el nombre que se encuentra en uno de los billetes más conocidos de la República Argentina. ¿Cómo se llamará el hijo de Sebastián Estevanez?

Sebastián Estevanez será padre por cuarta vez junto a su esposa Ivana Saccani. Y en una entrevista que le concedió a Germán Paoloski en su nuevo ciclo No es tan tarde, una de las figuras emblemáticas de las novelas de Telefe reveló el nombre del varón que está por llegar. En el octavo mes de gestación, este bebé llevará el nombre de uno de los próceres que se encuentra en los antiguos billetes de la República Argentina.

Sin que Paoloski se lo pregunte, y enumerando a cada uno de sus hijos, Sebastián Estevanez primero nombró a sus tres hijos para luego revelar el nombre del cuarto que viene en camino: "Francesca, Benicio, Valentino y Faustino, como Sarmiento”. Ante la sorpresa del conductor del ciclo, el actor dejó claro que es una decisión tomada y que su bebé llevará el nombre del expresidente: "Primicias, chicos, Faustino es el nuevo integrante de la familia”.

El nuevo trabajo de Sebastián Estevanez: "Creo que soy un arquitecto frustrado”

Sebastián Estevanez reveló semanas atrás que se retiró de la actuación para pasar más tiempo en familia, pero recientemente se conoció a qué se va a dedicar a partir de ahora. Su nuevo emprendimiento está ligado a una pasión que tiene hace muchos años relacionada con la arquitectura y el diseño de interiores.

En diálogo con Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor admitió que probablemente no continúe con su carrera artística. “Trabajé muchísimos años y estoy con unos proyectos personales que no tienen nada que ver con la actuación”, relató y el misterio sobre su futuro profesional no tardó en aparecer.

En este sentido, Estevanez reveló recientemente en diálogo con ¡Hola!., una pasión hasta ahora desconocida para los medios en donde sólo trascendió su faceta como actor. “Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas... Ayudar a un amigo a construir una casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, confesó desde Miami, en donde se encuentra vacacionando en familia.