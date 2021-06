La drástica decisión de Sebastián Estevanez por su futuro laboral

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial, Sebastián Estevanez aseguró que prefiere quedarse en su casa a disfrutar de su familia mientras aguarda por la llegada de su cuarto hijo.

Mientras espera por la llegada de su cuarto hijo, Sebastián Estevanez sorprendió a todos los medios con una impresionante revelación: "No creo que siga mi carrera de actor". El poco trabajo para el sector artístico en el último tiempo debido a la pandemia del coronavirus desembocó no solo en una "nueva normalidad" sino también con decisiones especiales por parte de los artistas. Entre estos se destaca Estevanez, que ahora prefiere estar más tiempo en su casa y con sus afectos.

Hace tan solo unas semanas, Sebastián Estevanez e Ivana Saccani confirmaron que serán padres por cuarta vez. La pareja lleva junta más de 20 años y tienen tres hijos: Francesca (14), Benicio (10) y Valentino (6). En diálogo con Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor admitió que probablemente no continúe con su carrera artística: "No creo que vuelva con una novela, estoy con proyectos personales, con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa".

"Está bueno poder estar en mi casa, con mi familia, mis amigos. Estuve mucho afuera de mi casa", consideró Estevanez adelantando una declaración que sacudiría al mundo de los medios. "No creo que siga mi carrera de actor", definió el protagonista de una buena cantidad de importantes telenovelas de la televisión argentina, como Dulce amor, Herencia de amor y Golpe al corazón.

Sobre la decisión de agrandar la familia, Estevanez se mostró exultante: "Estamos muy contentos, felices, no alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente". El actor reveló que era algo que estaban buscando junto con Ivana Saccani y que desde hace unos siete u ocho meses, sus hijos "se empezaron a poner locos que querían un hermanito más". Según el propio Estevanez, primero Saccani se negó aduciendo que con tres hijos estaban "bien", pero unos meses después la modelo sorprendió a su esposo asegurándole que "estaría bueno un hijo más".

Estevanez reveló que esperan a su cuarto bebé para fin de año, "fines de noviembre, diciembre". "Yo prefiero una nena, por Francesca porque ya tenemos dos varoncitos, igual lo que sea, es lo mismo", cerró el actor la entrevista con Catalina Dlugi que sorprendió al medio televisivo, donde se hizo conocido y protagonizó algunas de las ficciones más importantes de los últimos años. El anuncio del nuevo embarazo lo habían hecho a través de Instagram, con una tierna imagen en la que se ve la panza en crecimiento de Ivana Saccani con las manos de Estevanez y sus tres hijos formando un corazón.