Qué dijo el hijo de la Negra Vernaci tras leer que su papá es Luciano Castro

El hijo de "La Negra" Vernaci hizo un curioso reclamo tras ver en Internet que su padre es Luciano Castro. Qué dijo la conductora al respecto.

Elizabeth "La Negra" Vernaci relató cómo fue el reclamo que su hijo -Vicente Bonavetti Vernaci- le hizo tras leer en Internet que su verdadero padre es Luciano Castro, modelo y actor con el que su madre estuvo en pareja hace unos años. La conductora de radio reaccionó al respecto e hizo un fuerte descargo.

Todo comenzó a partir de la entrevista que Vernaci le hizo a Paula Cocina en el programa radial La Negra Pop. Allí, la locutora le comentó: "Me enteré leyendo tu biografía que sos china". De todas formas, la cocinera le hizo una corrección: "No soy china, alguien en Internet mezcló mi historia con la de Karina Gao".

Frente al fallido que tuvo, "La Negra" hizo una sugerencia: "Chicos, no confíen en nada de lo que ven en Internet, porque no es verdad". Y luego se decidió a compartir el mal momento que pasó con su hijo, a quien tuvo con Martín Bonavetti el 11 de septiembre de 2002: "De chico se buscó y decía que era hijo de Luciano Castro". El vínculo con el artista tiene que ver a la historia de amor que ambos protagonizaron hace unos años: entre 2005 y 2009 tuvieron un romance con varias idas y vueltas, aunque no llegaron a tener hijos.

"La Negra" Vernaci y Luciano Castro, en los tiempos en que estaban en pareja.

"Él me dijo ‘pero mamá, lo adoro a Luciano, pero ¿papá qué onda?'", contó Vernaci, aún sorprendida por lo que le ocurrió. Y reveló qué fue lo que le recomendó al joven: "No, vos no le creas a Internet, vos créele a mamá lo que te dice y a tu papá que te ama".

La Negra Vernaci manifestó su amor por Cristina Kirchner

Hace algunos años, "La Negra" Vernaci logró tener una charla privada con la vicepresidenta de la Nación. En diálogo con El Destape Radio, la locutora recordó dicho emocionante momento y contó qué es lo que sintió: "La verdad me enamoré, yo no la conocía a Cristina. Me pareció una mujer tremendamente inteligente, nunca había estado con una mina tan inteligente y tan normal".

"La verdad que fue una agradable sorpresa. No es una yegua, no es la hija de puta que todos creen. Con respecto a Cristina, encontré una líder, nunca había estado al lado de un líder y de pronto encontré una líder", agregó. A su vez, "La Negra" tuvo que lidiar con el odio de algunos periodistas que no podían concebir que, sin tener el título de periodista, Cristina Kirchner le diera una entrevista a ella. La locutora manifestó: "El odio de mis compañeros, porque yo no soy periodista y tampoco escritora, escribí un libro, pero no soy escritora".