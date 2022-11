Preocupación por "La Negra" Vernaci: qué le pasó en su viaje a Qatar

La famosa conductora Elizabeth Vernaci sufrió fuertes contratiempos durante su viaje a España para acompañar a Marley en la previa de Qatar 2022.

Elizabeth "La Negra" Vernaci es una de las invitadas de lujo que tendrá Marley en su cobertura del Mundial Qatar 2022 y en su primera aparición en la edición especial de Por el mundo (Telefe) reveló los contratiempos que le deparó el destino en sus primeros días de viaje.

Telefe depositó su confianza en Marley para la cobertura del Mundial Qatar 2022 con una serie de especiales cargados de diversión, invitados y humor. Damián Betular, "La Negra" Vernaci y Humberto Tortonese fueron los elegidos para acompañar al conductor en la previa por España y durante la emisión del domingo 13 de noviembre la conductora radial se animó a contar su atropellada bitácora de viaje.

Según ella misma contó al aire, primero se cayó y después le robaron los documentos de la mochila, por lo que tuvo que hacer rápidamente los trámites para seguir adelante y sin más complicaciones en el viaje. En dicho programa, Marley también se dio el lujo de visitar a Emiliano Boscatto, ex Gran Hermano y actual actor porno que vive en Madrid, y a la actriz argentina de la serie Elite, Valentina Zenere.

La complicada decisión de Telefe con Marley y Santiago Del Moro: "No hay lugar para los dos"

La información filtrada indica que su presencia se superpone con el éxito de Santiago Del Moro en la conducción de Gran Hermano, por lo que el canal deberá tomar una importante decisión respecto a esta fuerte interna. "Tenemos a Del Moro super potente y Marley, que es el histórico rey del prime time de Telefe", indicó Marina Calabró en el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre, donde tiene su columna de espectáculos. No solo eso, sino que reveló una competencia impensada entre los conductores. "Hay una historia muy linda, que para mí es folklore y que Marley no se me ofenda, pero hay una leyenda urbana que dice que Marley te clava piquete si no conduce él solo", manifestó. Esta situación fue replicada en Socios del Espectáculo por El Trece, y Rodrigo Lussich dio su parecer con respecto a este tema.

"Se adapta a todos los formatos, te hace un reality show, te hace un programa más chiquito, un viaje, el Mundial", consideró. Sin embargo, advirtió qué postura podría llegar a tomar Telefe: "Él está siempre, pero si lo ponen a Del Moro no hay lugar para los dos". Por este motivo, y a poco tiempo de que comience Por El Mundo, el canal de las pelotas deberá manejar con cautela la competencia entre el conductor de Gran Hermano y Marley. "Ningún canal de televisión ha tenido lugar para dos estrellas. No lo ha tenido con Mirtha Legrand y con Susana Giménez en el mismo canal, tampoco con Marcelo Tinelli con Susana. Se odiaban, se llevaban mal", acotó Adrián Pallares.