Polémica en Los 8 Escalones por presunto fraude

Los televidentes notaron un insólito error en el programa de Guido Kaczka y explotaron contra la producción. Los usuarios de Twitter hicieron una dura acusación contra el ciclo.

Los 8 Escalones, el programa de El Trece conducido por Guido Kaczka, suele trascender a las redes con emotivos momentos protagonizados por los participantes. Sin embargo, en la edición del pasado lunes ocurrió algo que desató la furia de los televidentes y comenzaron a acusar a la producción por fraude en Twitter.

La polémica comenzó con una pregunta sobre la definición de una palabra. El participante respondió mal, pero de todos modos se la dieron como correcta y llegó a la final. Al ver esto, desde las redes sociales llovieron mensajes remarcando este error en el ciclo que reparte millones.

En ese segmento del programa, Guido lee una definición de la Real Academia Española (RAE) y los jugadores deben responder la palabra a la que refiere. "Ciencia que se trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen”, leyó al aire el conductor.

A continuación, el participante, llamado Juan Pablo, contestó que la palabra era "astrología". Lo que es incorrecto, ya que la definición correspondía a la astronomía. En tanto la astrología, según la RAE, significa: “Estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas”.

Sin embargo, la producción del programa no advirtió el error y en las redes explotaron contra el ciclo. "Me parece que en el programa del 1* de mayo de Los 8 escalones, confundieron astronomía con astrología"; "En los 8 escalones dieron la definición de astronomía, uno dijo astrología y se la dieron como correcta, estoy indignado, Guido por eso no vas a tener el honor de tenerme en tu programa" y "En Los 8 escalones uno dijo "astrología" cuando debió haber contestado "astronomía", y se la dieron por válida. Ni el que contestó lo podía creer", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Las redes estallaron contra Los 8 escalones