Guido Kaczka apuró a una participante de Los 8 Escalones en El Trece: "Se te nota"

Guido Kaczka le hizo un picante comentario a una participante de Los 8 Escalones. El momento incómodo que se vivió en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó un particular momento en Los 8 Escalones. En la transmisión del pasado miércoles 30 de marzo, en la pantalla de El Trece, se vivió un momento muy incómodo en plena transmisión: el conductor apuró a una participante con un picante comentario.

En medio de las tradicionales preguntas y respuestas que suele hacer en el programa de entretenimiento, Kaczka se dio cuenta de que una concursante estaba con mala cara. "Estoy bien, eh... estoy bien", le manifestó al presentador, quien se mostró asombrado por la situación.

"Ah, sí..., se te ve, se te nota... a vos se te nota todo", le devolvió Guido Kaczka, de manera irónica. Sin ningún tipo de filtro, la joven expresó: "Se me nota. No lo puedo disimular, cuando me cae mal alguien tengo la cara por acá (NdeR: señalando al piso)".

Guido Kaczka quedó sorprendido con la actitud de una participante de Los 8 Escalones.

Frente a esto, el conductor volvió a advertir el fastidio de la joven y le marcó: "Pero me estabas mirando a mí, o sea que te caigo...". Sin embargo, y con una risa incómoda, la mujer soltó una risa y le dejó en claro que no había ningún tipo de conflicto con él: "No, ja... todo bien, obvio".

Guido Kaczka se refirió a las internas con Carmen Barbieri en Los 8 Escalones

Kaczka salió al aire en el ciclo Socios del Espectáculos desde un móvil en el estudio de radio donde hace su programa diario matutino. Tauro estaba presente en el estudio, ya que es columnista de dicho ciclo desde hace años, y lejos de cuidar a su compañero, lo expuso ante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes aprovecharon la vulnerabilidad del conductor para acribillarlo a preguntas.

Tauro acusó a Kaczka de mal compañero por poner a Pampita en el mismo jurado donde está Nicole Neumann, justo en el año en que la blonda está súper enfocada en su casamiento con Manuel Urcera. "Y mejor no digo anda de Carmen, porque ella está dolida con vos", soltó la panelista de Intrusos y, acto seguido, el conductor se rio de los nervios. Kaczka aseguró que Carmen entendió de la mejor manera la rotación de jurados que el propuso en su ciclo, pero Tauro continuó en alusión a un supuesto enojo de la capocómica.

Marina Calabró se pronunció en Radio Mitre sobre la actriz que tuvo una pelea mediática con Nazarena Vélez: "Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella. Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés".

"La ve muy repetida en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él", cerró. Al mismo tiempo, Guido habló sobre la convivencia de Pampita y Nicole en el jurado de su programa y soltó: "Generó mucho morbo. Se habló mucho, realmente no sucedió ahí. Lo conté, que cuando las llamaron porque teníamos que arreglar la agenda, no se las había llamado juntas, vinieron por separado y después surgió la idea de que vengan juntas", en diálogo con Intrusos.