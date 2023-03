Nazarena Vélez fulminó a Carmen Barbieri con una fuerte revelación tras el escándalo de Fede Bal: "Embarra"

La panelista de televisión soltó un extraño halago hacia su exconsuegra. Nazarena Vélez analizó el comportamiento de Carmen Barbieri en conflictos mediáticos, tras el escándalo de Fede Bal por sus infidelidades.

Nazarena Vélez opinó ante el rol de Carmen Barbieri tras el escándalo de Federico Bal por sus infidelidades a Sofía Aldrey y soltó una picante reflexión sobre la capocómica. La actriz y productora teatral destacó un rasgo de la personalidad de Barbieri, aunque con un remate que no la dejó bien parada.

"Yo la admiro a Carmen, de verdad. Cómo puede nadar en la mierda con tranquilidad. Y de eso de eso sacar provecho. Lo digo de verdad. Hasta cuando se embarra sale bien parada, hace tapas, habla y lo capitaliza", enunció la panelista de LAM sobre Barbieri, en alusión a que Carmen utilizaría sus desgracias personales para hacer prensa.

Vélez ha atravesado una gran cantidad de escándalos mediáticos a lo largo de su carrera, a pesar de que en los últimos años cambió su perfil y ya no expone su vida como en sus comienzos. Al respecto, Nazarena recordó: "Yo cuando estoy metida en quilombos lo padezco. Porque lo sufre mi familia. Pero ella se ve... Como él". Y cerró: "Yo aprendí a manejar el barco, pero enseguida quiero salir. Porque a Barbie no le gusta, al Chyno no le gusta, ni a Titi (sus hijos). Pero sí tengo cintura mediática".

Fuerte revelación de Nazarena Vélez tras los supuestos chats de Florencia de la V y Fede Bal

La mamá de Barbie Vélez recordó la época en que su hija estaba en pareja con Federico Bal, relación que terminó en denuncias por violencia de ambas partes, para referirse a los chats hots que se filtraron entre el actor y Flor de la V, quien aseguró que esas conversaciones son falsas.

Ángel de Brito: Jorge Rial dijo en un momento que tu hija, Barbie Vélez, estaba celosa de la relación de Flor de la Ve y Fede Bal.

Nazarena Vélez: Para mí siempre tuvieron una relación muy rara. Es una opinión personal.

Ángel: Rial dijo que eran muy amigos…

Nazarena: Esto yo lo dije hace años…

Yanina Latorre: ¿Qué es rara?

Nazarena: Rara. Rara. Ella hizo una defensa de él, con una frase que...

Ángel: En el tema de la violencia, lo defendió a Fede.

Nazarena: Ella dijo: 'Le creo a todas las mujeres, menos a Barbie'. Entonces, yo dije: '¡Epa! ¿Qué pasó ahí?'. Desde mi punto de vista, siempre fue una relación en la que yo entendía que había cama en el medio. Esta es una percepción mía, como madre. No de Barbie.

Yanina: ¿Barbie le tenía celos (a Florencia)?

Nazarena: No. Y de hecho (Flor) estaba en el medio de los chats (de Fede) con Laurita (Fernández).

Nazarena Vélez, emocionada por el nacimiento de su primer nieto

Barbie Vélez fue mamá de Salvador y la actriz se pronunció sobre su abuelazgo en diálogo con LAM. "No esperábamos que fuera hoy, porque Barbie vino a hacerse un control. Y cuando me llamó, a las 3 y 20 de la tarde, me dijo: ‘Mami, me hacen la cesárea ahora’. Y me volví loca. Le hicieron el control y se dieron cuenta de que no se estaba moviendo tanto Salvi, entonces el médico dijo: ‘Entre sacarlo hoy o sacarlo el lunes o el martes, vamos a sacarlo hoy, si total ya está de 40 semanas. Y lo bien que hicieron, porque tenía el cordoncito dando vueltas. Así que salió perfecto, en el momento indicado. Gracias a Dios", reveló Vélez sobre cómo se dio el nacimiento de su nieto.

"Yo soy muy operativa, así que organicé mi casa y salí corriendo. Y gracias a Dios llegué y gracias a Dios también pude ingresar. Fue todo hermoso, hermoso”, añadió al celebridad de televisión y destacó la tranquilidad que tenía su hija mayor a pesar de estar en uno de los días más importantes de su vida.