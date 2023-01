La inesperada confesión de Nazarena Vélez: "Cuarto hijo"

La famosa actriz habló a fondo y sorprendió con una fuerte revelación sobre su historia familiar.

Nazarena Vélez descolocó con una fuerte confesión en una entrevista en vivo. La famosa actriz y panelista habló a corazón abierto de su presente y confesó que está a punto de vivir uno gran momento en su vida luego de haber sufrido varios años por diferentes circunstancias.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, la panelista de LAM aseguró que siente que está "por tener a su cuarto hijo". Precisamente, Nazarena se refirió al embarazo de su hija Barbie Vélez y de su expectativa sobre el nacimiento del que será su primer nieto.

"Ella está muy, pero muy bien. Está hermosa, lo está disfrutando, lo está viviendo con mucho amor, así que a mí me hace muy feliz", empezó por confesar Nazarena y aseguró que el bebé se va a llamar Salvador. Además, reflexionó: "Quiere disfrutar y está disfrutando mucho de su panza, y me encanta".

Sin embargo, también reconoció que es un momento sumamente importante para ella y le cuesta mucho manejar la ansiedad. "Te digo que me tengo que contener mucho. Porque es como que yo voy a tener un hijo, pero sin llevarlo yo en la panza", confesó. Por último, sentenció: "Es una locura, siento que voy a tener mi cuarto hijo". Para finalizar, Nazarena Vélez analizó su rol de abuela y aseguró que "solo está para acompañarla, en lo que ella quiera". "No le meto ‘vos tenés que ir para allá’, no. Aparte, va a ser una madre increíble”, sentenció.

Nazarena Vélez se llevó un fuerte susto que afectó su salud: "Lo último que necesito"

Nazarena Vélez vivió un tenso momento mientras cenaba con sus compañeras de LAM (América TV) después de las grabaciones. Horas después de la situación, la "angelita" lo contó todo a través de sus redes sociales.

Nazarena y las panelistas de Ángel de Brito fueron a cenar por el cumpleaños de Andrea Taboada, pero en medio de la cena, la modelo tuvo un accidente que les interrumpió la velada a todas.

“Ayer con las chicas fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea Taboada, que es hoy. Fuimos a comer y se me cayó el celular en un charco de agua... una zanja!”, contó la madre de Barbie Vélez a través de sus historias de Instagram, y agregó que casi se descompone del susto que pasó.

“¡No les puedo explicar! Me bajó la presión porque lo último que necesito es otro gasto más después de todo lo que estuve gastando, de todo lo que se rompió, de todo lo que estoy pagando y lo que tengo que pagar aún, ¡lo último que necesito es que se me rompa el celular! Le recé a San Celular para que esto funcione”, agregó.

Afortunadamente, por ahora su celular funciona. “No saben cómo me bajó la presión, dije: ‘¡Otro gasto, no!’. No tengo un peso, dejame llegar a fin de año, dejame respirar, Barba, te lo pido por favor! ¡Pero el teléfono anda!”, cerró.