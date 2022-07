El angustiante momento de Barbie Vélez en medio de un ensayo: "Le agarró una crisis"

Luego de sufrir una angustiante situación, el director de la obra contó cómo manejó la reacción de la actriz en medio de la práctica.

Barbie Vélez protagonizó un angustiante momento en medio del ensayo para la obra Despojo. Al parecer, la situación se le fue de las manos a la actriz y terminó por quebrarse en la práctica, motivo por el que el director tuvo que tomar una importante decisión al respecto.

Según trascendió, la hija de Nazarena Vélez no toleró la escena tan fuerte que debía interpretar y se largó a llorar en medio del ensayo. Además, conversó con su jefe y le brindó la oportunidad de llevarle un reemplazo y ella bajarse de la producción. "Me puse muy mal y lo dije adelante de todos, le dije al director 'si necesitás buscar a alguien, yo te juro que no me ofendo'", confesó Barbie hace unos días atrás en diálogo con Cortá Por Lozano. Pero ahora se conoció más información al respecto.

Luego de la fuerte declaración de Vélez, Diego Rinaldi, el director de la obra, habló con el ciclo radial Detrás de Escena y profundizó sobre el mal momento que vivió la actriz. "Es cierto: Barbie entró en crisis. Si bien la obra es una comedia, tiene algunas escenas jugadas y como Barbie es muy auto exigente y se juzga mucho a sí misma, sintió que no lo iba a poder resolver. Le agarró una crisis y se puso a llorar en medio de un ensayo", puntualizó.

En este marco, el director contó que Barbie le preguntó si prefería que ella renuncie, pero él fue comprensivo y le brindó la contención necesaria. "El tema es que ella se besa con Fabio (Di Tomasso) y hay un desnudo cuidado. Tuvo un momento duro y lloró pero finalmente lo logramos. Fabio también la contuvo y hoy está todo bien", continuó.

"La charla fue conmigo a solas. Le dije que es un trabajo y todos tenemos inseguridades pero que se quedara tranquila que íbamos a sacar bien la escena. Ella sentía que no le salían las indicaciones que le marcaba y eso la angustiaba", precisó el director y luego confesó que él se desnudó sobre el escenario para ayudar a que la actriz genere más confianza.

La íntima consulta de Barbie Vélez a Nazarena: "Qué decís"

Barbie Vélez sorprendió al revelar una incómoda situación que vivió con su madre, Nazarena Vélez, al tener que consultarle una decisión laboral. La actriz y modelo encarará un jugado proyecto artístico y no dudó en hacerle algunas preguntas a su mamá antes de dar el sí.

"Se viene un desnudo. Cuando lo leí, a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho mucho con mi trabajo", manifestó. "Antes de aceptar, le dije: 'Mamá, leé esto. ¿Qué decís?'", expresó Barbie sobre la consulta que le hizo a su madre antes de aceptar ser parte de la obra de teatro Despojo.

Nazarena, de gran experiencia en el mundo del espectáculo, se mostró tranquila con el planteo de su hija y aseguró que ya conocía la manera de trabajar del director del proyecto y que siempre fue muy respetuoso en ese sentido. "Lo admiramos mucho también. Y dijimos: 'Bueno, sí'. Confiamos en él. Sé que todo va a ser respetado", concluyó con seguridad la joven, en diálogo con Implacables.

"A partir de julio voy a estar con Despojo en el Teatro Picadilly. Es una comedia dramática con un humor negro, ácido, que está buenísimo. Habla de una familia disfuncional, con muchos secretos y muchas mentiras por descubrirse. Te tiene todo el tiempo atrapado", sumó Barbie, acerca de su nueva apuesta laboral.