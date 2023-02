Carmen Barbieri enfrentará una operación y generó preocupación por su salud: "Tengo miedo"

La conductora reveló que tiene que someterse a una nueva intervención quirúrgica y expresó su mayor temor.

Carmen Barbieri volvió a generar preocupación por su salud y reveló que tiene que enfrentar una nueva operación. La conductora atraviesa varios problemas referidos a su salud desde fines del 2020, cuando se contagió de coronavirus. Y justo cuando parecía que todo volvía a marchar bien, Barbieri reveló que debe pasar por una intervención.

Al aire de su programa Mañanísima, el cual se emite por Ciudad Magazine, la mamá de Fede Bal reveló que tiene que someterse a un estudio de rutina que la tiene bastante asustada. Aunque si bien se trata de una intervención bastante común, Barbieri confesó que se trata de una cuestión de "prevención" y que le da mucho miedo.

"De la mano del médico de Federico me hago una endoscopia y una colonoscopia, que se hace en quirófano”, confesó Barbieri. Luego, añadió: "La última vez que me lo hice tenía 24 años. Una vez cada tanto hay que hacerlo. Hay que hacerlo más seguido, es importante, pero tengo un poco de miedo”.

En este marco, la conductora y actriz reveló que le da miedo porque le recuerda a cuando estuvo en coma farmacológico debido a su complicado cuadro de coronavirus. "No me va a pasar nada, es una pavada, pero tengo miedo de entrar al quirófano y que me pongan una anestesia otra vez”, aseguró. Por último, concluyó: "Es leve y es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’”.

Internas en Los 8 Escalones: el enfrentamiento de Guido Kaczka con Carmen Barbieri que nadie esperaba

Guido Kaczka se encuentra en una situación sumamente incómoda, en el marco de un puñado de modificaciones en la estructura de Los 8 Escalones. El conductor de programa de preguntas y respuestas que se emite por El Trece tuvo algunos cruces con Carmen Barbieri y se revelaron los motivos.

Marina Calabró brindó todos los detalles de este inesperado enfrentamiento en Lanata Sin Filtro, el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre de la cual es columnista de espectáculos. "Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella. Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés", explicó.

Además, reveló que el conductor de Los 8 Escalones relojeó el escándalo mediático de Fede Bal con su expareja Sofía Aldrey, situación que generó el testimonio de Carmen, la mamá del actor. "La ve muy repetida en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él", precisó Calabró.

Es por esto que se generó una interna en el programa de El Trece, que sufrió algunas modificaciones que ya salieron a la luz. En primer lugar, Martín Liberman renunció como jurado luego de que Guido Kaczka le pidiera que no esté fijo y no llegaran a ningún acuerdo. "Preferiría que se mantenga más ajena a los problemas personales. Están buscando jurado rotativo para acotar un poco sus participaciones. No va a haber desvinculaciones, pero hay una molestia", sostuvo en el cierre de la columna.