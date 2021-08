Polémica en el Bar: Alex Caniggia y la verdad tras su escandaloso despido

La celebridad de redes no deja de resonar en los medios de espectáculo. Alex Caniggia estuvo en el centro de la mirada pública desde el anuncio de su retiro del Polémica en el Bar.

La salida de Alex Caniggia de Polémica en el Bar supuso un gran revuelo en el espectáculo y corrieron versiones que no tenían que ver con lo que había acontecido realmente. El productor del ciclo, Gustavo Sofovich, se vio obligado a brindar una entrevista para apaciguar las aguas e informar los verdaderos motivos del retiro del influencer del programa de TV.

“Todo está más que bien, él tenía otros compromisos y nuestro acuerdo era por un mes, no se peleó con Mariano (Iúdica), no se peleó conmigo, no es el personaje que la gente ve, es un pibe divino. Está todo más que bien”, expresó el hijo de Gerardo Sofovich en diálogo con La Nación y, de ese modo, desmintió las declaraciones del periodista Ángel de Brito, quien había informado que Caniggia había terminado de la peor manera con el conductor y productor del ciclo de América TV.

En una serie de tweets, el conductor de Los Ángeles de la Mañana había lanzado: “Sofovich despidió a Alex de Polémica en el Bar. Lo último fue el viernes: los desafió a Gustavo y a Mariano al aire. Iúdica habla y él quiere dar su teoría. Iúdica no lo deja hablar y le dice ‘mirá que, si me enojo, fuiste’”. De esa manera, el periodista de El Trece informó una versión absolutamente opuesta a la que enuncian las autoridades del programa donde el influencer imprimió su impronta desfachatada y sin filtros.

Por otro lado, también en diálogo con La Nación, el abogado de Caniggia, Fabián Esperón, adhirió a las declaraciones de Sofovich y sostuvo: “Está todo bien con Mariano y está todo bien con Gustavo. Alex lo pasó bárbaro ahí, pero estaba pautado que iba a ser por un mes, es más quién te dice que después no vuelva. Yo le estoy cerrando unas cosas relacionadas con la música y otras propuestas de afuera, pero está enfocado en producir música por ahora”.

Las declaraciones antivacunas de Alex Caniggia

En una de las primeras emisiones de Polémica en el Bar en las que Alex Caniggia tuvo participación, el influencer lanzó declaraciones en contra de la vacunación. “Las vacunas tienen soda”, expresó a modo de humorada y, al instante, Chiche Gelblung le respondió: “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje. Cada uno igual tiene la libertad de hacer de su cuerpo lo que quiere, pero no podes hacer un mensaje popular antivacuna”.