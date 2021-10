Piquín advirtió a una nena de 12 años en ShowMatch: “Muchas cosas”

Hernán Piquín, jurado de ShowMatch, le dio una fuerte advertencia a una bailarina de 12 años, Josefina Carrudo.

Hernán Piquín, miembro del jurado de La Academia de ShowMatch, le dio la bienvenida a Josefina “Jochu” Carrudo, una nena de 12 años que subió al escenario a bailar junto con Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés. Piquín se quedó tan impresionado con su performance que no pudo evitar darle un consejo muy importante.

“Se la ve como muy correcta, muy buena hija, muy disciplinada, ¿es así, mamá?”, le preguntó Marcelo Tinelli a la madre de la nena. “Sí, porque baila muchas horas, hasta los domingos”, explicó la mujer. “Josefina, la profesión es así, todos los días. No tenemos feriados, no hay cumpleaños, no hay Navidades… Se ensaya”, le marcó Hernán.

“Sí. A veces tuve que faltar a cumpleaños por tener ensayos de baile”, le contestó Josefina. “Bueno. Y preparate porque, si seguís, vas a tener que faltar a muchas cosas. La verdad te felicito. Divino el jeté, divino el grand battement. Te felicito porque muy lindo, muy bien, muy estirado, muy buenas posiciones”, le marcó el bailarín.

“A la coreografía sí, le faltó. Estuvieron bien los tres igual, sos divina Jose. La verdad que te comiste a los dos compañeros en la coreo y este es mi voto”, finalizó Piquín, mientras mostraba la calificación que eligió para el equipo: un 8, un puntaje considerablemente alto para lo exigente que es Piquín a la hora de evaluar bailarines.

Hernán Piquín y su relación con Agustín Barajas

Meses atrás, se dio a conocer que Hernán Piquín comenzó una relación con Agustín Barajas, un bailarín de flamenco que conoció cuando viajó a España por trabajo. “Pensaba ir a Estados Unidos, porque durante cinco años viví en San Francisco. Pero España era más fácil por los papeles. Entonces me fui, conocí a Agustín y dije: ‘Ya está. Me quedo’”, le contó el bailarín a Infobae.

“Me fui hace tres años invitado a bailar en una compañía. Hice la gira y ahí nos conocimos con Agustín, que es bailarín de flamenco. Tengo ciudadanía española desde mis cinco años porque mi padre es español. Hace un tiempo que me quería ir de la Argentina porque aquí sufrí episodios de inseguridad”, agregó Piquín. En este momento, los dos viven en una casa ubicada en las afueras de Granada. “Con vista al mar, preciosa. Estamos instaladísimos allá. Agus participa de un programa de televisión y yo fui un par de veces a bailar”, cerró.