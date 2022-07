Piñón Fijo reveló el momento más triste de su vida: "Venía mal la cosa"

Piñón Fijo decidió compartir el momento más doloroso de su vida y causó revuelo en el mundo del espectáculo. Qué le pasó al payaso más famoso de la Argentina.

Fabián Alberto Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, protagonizó una entrevista sumamente emotiva. El artista abrió su corazón y reveló el momento más triste de su vida: el día de la muerte de su madre, una etapa que lo llevó a vivir situaciones tan difíciles como sorprendentes.

En el marco del ciclo de entrevistas de YouTube llamado Caja Negra (Filo News), que lleva adelante el periodista Julio Leiva, Piñón fue consultado por su trabajo como payaso y los momentos tristes que tuvo en su vida. "El payaso es la felicidad, pero también tiene una lagrimita. A Fabián qué lo puso triste", le comentó el conductor en uno de los tramos de la charla mano a mano.

"Sí, me han pasado cosas como a todo ser humano. Imaginate, en 32 años... siempre he tenido esa ductilidad de transformar las supuestas tristezas en aprendizajes y en redoblar la apuesta. Lo llevo muy adentro eso. Una cosa dura que me pasó cuando falleció mi mamá, ya venía mal la cosa", comenzó el hombre de 56 años.

En octubre de 2006, y antes de realizar una gira por la Patagonia, un médico lo puso al tanto del estado de salud de su madre, quien venía con problemas desde hacía un tiempo: "El médico me dijo 'mirá, andá de gira porque es un período de cosas que pueden durar tres días o tres años'. Tuve que tomar la decisión de irme y hay una anécdota medio tragicómica. Siempre fui muy controlador de la gente que amo, que está alrededor mío y tratando de no dejarle todo el peso a nadie. A mi hermana le dije 'che, mirá, me dijo esto el médico, yo me voy a la Patagonia y no quiero que suceda lo que tiene que suceder y a vos te agarre con todos los trámites, elección de féretros,' son cosas...'. Así que la vida me encontró con mi hermana eligiendo féretros para mi vieja que todavía estaba viva. Y el vendedor le decía 'bueno, este tiene palanca de cambio al piso, este tiene aire acondicionado'. Y en un momento me sacudí y dije '¿qué estoy haciendo?' y me fui".

Cómo fue que Piñón Fijo se enteró de la muerte de su madre

De acuerdo a lo que indicó, todo sucedió luego de brindar un show: "Ese domingo era el Día de la Madre. Subí al escenario, hice el show... y, cuando bajé, vi la mirada de mi productor de ese momento. Me di cuenta de que había sucedido. Fue el 15 de octubre de 2006". Y relató cómo fueron su reacción tras conocer la triste noticia: "Volví al mango a Córdoba, enfundado en esa responsabilidad de querer resolver todo, no me terminaba de caer la ficha... y en la elección de la concesionaria de féretros, había caído en la cuenta que era una cuestión de las urnas y la incineración... así que dejé todo arreglado por ese lado".

De todas formas, y a raíz de una anécdota que le comentó su hija, el escenario cambió por completo: "Llego y me dice mi hija 'pa, ¿qué estás por hacer por el tema de la abuela?'. 'No, vamos a cremarla'. Y me dice 'no, pero la abuela nunca quiso eso'. ¿Te acordás cuando yo me quedaba a dormir en lo de la abuela? Me decía que lo único que no quería era eso'. Y le pregunté qué quería. Me dijo que ella quería estar con sus hermanos en San Antonio de la Paz, en el pueblo donde ella nació".

"Recalculando, salí a buscar el féretro para llevarlo en una combi y una combi para la familia. Nos fuimos a San Antonio de la Paz, pueblito de Catamarca. Mi mamá era religiosa y creyente. No había cura. Vino una señora a decir algo... la experiencia fue muy García Márquez porque salimos con el cajón de Iglesia a pata por las calles de tierra hasta el cementerio", agregó el actor y conductor cordobés, entre risas.

Durante su caminata con el féretro de su madre, Piñón fue reconocido por la gente del pueblo: "Dentro de todo lo trágico, me pasó una cosa hermosa esa vez. Yo estaba de Fabián, pero todo el mundo sabía que yo era Piñón. Venían los chicos y yo venía con el cajón de mi vieja. Y me preguntaban '¿usted es Piñón? ¿Le puedo dar un beso?'. 'Sí', les decía".

La curiosa situación que vivió Piñón Fijo al momento de llevar el féretro de su madre

Antes de continuar con la anécdota, Piñón Fijo explicó cómo su madre conoció a su padre: "Mi vieja y mi viejo me habían contado que mi mamá era la menor de 11 hermanos. Era la nena mimada, la joyita de unos sirios libaneses muy conservadores. Y vino el morocho criollo, mi padre, de traje y hablando en difícil y medio gardeliano. Y lo sacaron...".

Frente a dicho obstáculo, el padre de Piñón planteó una estrategia para ver a la mujer que amaba: "Mi papá le escribía cartas a mi mamá y se las mandaba a un muchacho de la época que le golpeaba la ventanita de mi mamá para darle una carta. Y así fue la relación amorosa el primer año. Ese señor se llamaba 'Mundo'".

Volviendo a la situación en la que llevaba el féretro de su madre por las calles de tierra de San Antonio de La Paz (Provincia de Catamarca), el payaso resaltó que hubo un misterioso hombre que se le acercó para hacerle un comentario. "Yo iba beso por un lado, alguien que se acercaba y me decía 'yo lo veo por la tele' y yo en un momento ya estaba fastidioso. Viene un señor grande y morocho y me toca la espalda. 'Sí, maestro, ¿qué pasa?', le dije. 'Yo soy Mundo, el que le llevaba las cartas de su padre a su madre'. Fue surrealista. Me di vuelta para buscarlo y no estaba más", relató, todavía asombrado.

Aquella experiencia motivó a Piñón a componer un tema que, lamentablemente, hoy no sabe en dónde lo dejó guardado: "Y después de un tiempo del aniversario de la muerte de mi vieja, le escribí una canción a Mundo que la perdí. En algún lado la tiene que estar. Era una carta a Mundo, pero con doble sentido porque también era para el mundo". "Estaba buena, me gustaba. Pero bueno, esa es una cuestión súper triste y mirá las cosas que uno le fue encontrando. Si la cuenta, por ahí elijo dónde contarla porque sino pareciera que le pongo cotillón, pero me pasó tal cual", concluyó.

Piñón Fijo explicó cómo logró que no se filtraran fotos de él sin maquillaje

En una entrevista que le brindó en mayo pasado a Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, Piñón Fijo hizo un repaso por su trayectoria en televisión y teatro. En este diálogo, el famoso payaso habló de su influencia en las infancias y la gran cantidad de fanáticos de todas las edad que logró en sus años de trayectoria. Pero para todo tiene un límite y muchas veces tiene que detener a quienes intentan revelar su identidad sin maquillaje.

Como figura de El Trece, Piñón Fijo admitió que muchas veces inventa que en el canal no le permiten sacarse fotos en ese estado. "Por ahí le echo la culpa a Adrián Suar. Me piden sacarme una foto cuando estoy normal y les digo 'no, Adrián no sabés. No me deja'. Y ahí me responden: 'Ah, entonces no'", sentenció al respecto.