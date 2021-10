Piden la renuncia de Pampita y Ángel de Brito en ShowMatch

La presencia de Pampita y Ángel de Brito como jurados de ShowMatch empezó a ser cuestionada.

Flavio Mendoza conversó en La previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine, sobre la presencia de Carolina "Pampita" Ardohain y Ángel de Brito como miembros del jurado en ShowMatch. De acuerdo con su punto de vista, ni la modelo ni el periodista deberían seguir en otras próximas ediciones del programa.

“El jurado está bien. Yo no voy a hacer eso que hacen otros de que cuando uno no está los matan. Siento que no hay estelaridad en todo el programa”, expresó Flavio. Cuando le preguntaron si Pampita no le parecía estelar, él contestó: “¡Sí! Pero con una sola persona no lo hacés. Ángel me parece que siempre es el presidente del jurado porque tiene una cosa de potencia que a mí me gusta”, agregó.

Por otro lado, hizo una observación sobre Ardohain. “Pampita a mí siempre me gustó, pero este año la veo como que la maternidad la puso en otro lugar. Los jurados tienen que ser como los presidentes: tienen que estar cuatro años y después irse y poner nuevos”.

“Me incluyo y pienso que no tendría que haber reelección para que la gente haga realmente las cosas bien. Eso lo digo en la parte política, pero en la parte del jurada, obvio que pensás en si puede funcionar o no funcionar”, explicó. Después, uno de los panelistas le preguntó: “¿O sea que vos no volverías?”.

“Pero si ya me vieron, ¿para qué voy a volver? Hay que poner a otro”, opinó Mendoza. “Yo creo que todo tiene que tener una evolución. Yo digo de mí, si yo voy a ir, y no le voy a dar al programa más de lo que di, ¿para qué voy?”, se preguntó en voz alta.

Por último, le preguntaron al bailarín a quién pondría de jurado si pudiese elegir a alguien que jamás haya estado. “Yo buscaría a personas que nunca pasaron por el programa, que ni siquiera estuvieron en la pista. No sé, tendría que pensarlo, pero a Tini me encantaría verla sentada de jurado. Lali ya estuvo, Lali me encantaría…”, cerró Flavio.

El escándalo entre Pampita y Guillermina Valdés en ShowMatch

Recientemente, de Brito dio a conocer que a Pampita no le agrada demasiado Guillermina. “Pampita la odia”, afirmó el periodista. Uno de los líos mediáticos que Valdés protagonizó hace poco fue cuando se confirmó la inclusión del novio de Hernán Piquín en la competencia y tuvieron que asignarle una bailarina.

Cuando el jurado tuvo que votar por si se abstenían o no a la decisión, ella se abstuvo de la votación. “Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero que no, prefiero abstenerme. Lo siento”, explicó la bailarina, a pesar de que Tinelli le pidió: “Por favor te lo pido, mi amor”.