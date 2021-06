Pía Shaw habló de su lucha por mantener una alimentación saludable: "Me encantaría comer todos los días un chocolate"

La panelista Pía Shaw habló de lo que significa para ella mantener su salud a la hora de alimentarse, y si la afectan las críticas que le hacen en las redes.

Pía Shaw confesó que mantiene una lucha diaria por tener una buena alimentación y contra el aumento de peso, y contó lo que significa para ella entrenar para conseguir una figura que la haga feliz. “Me encantaría comer chocolate todos los días y no lo puedo hacer", admitió la panelista.

Con Angie Balbiani, invitada al piso del magazine Los ángeles de la mañana (El Trece), quien recordó las consecuencias negativas que le generó consumir pastillas para adelgazar, la "angelita" Pía Shaw reflexionó al aire sobre su lucha contra los kilos de más y cómo cambió sus hábitos alimenticios para conseguir un cambio de imagen. “Nunca fui un esqueleto y siempre quise estar bien o aprender a alimentarme, como estoy haciendo ahora. Y jamás tomé un sola pastilla porque no me parece”, comenzó.

Y agregó: “También sufre el flaco extremo, ojo. Pero uno no es más lindo o más feo porque es mas flaco o mas gordo. También reconocemos que, cuando estamos en un mejor peso, porque lo vivo, lo viví, y me tengo que cuidar…”.

Y agregó: “Me encantaría comer chocolate todos los días y no lo puedo hacer. Me encantaría desayunar todos los días con ustedes (por el equipo de trabajo) y no. Hay que hacerlo sanamente. A lo que voy es que cuando uno está bien en peso, también te da todo bien. Tus estudios te dan bien, estás bien de energía, vos te sentís bien anímicamente”.

"Pero una cosa más… También está la cabeza de la gente, del otro lado, insisto en esto porque a mi me vive pasando que me dicen 'Cuando vos eras gordita, eras más divertida'. Nunca lo sufrí porque creo que es mi personalidad. Termino con esto. En redes me dicen ´cuando eras gordita, eras mas divertida. Ahora, que estás mas flaca, sos una tarada´. Me dicen así…”, finalizó la periodista.

Beto Casella quedó descolocado con una pregunta íntima en vivo: "¿Te lo hiciste?"

Beto Casella se sometió a una entrevista sin filtro en Los Ángeles de la Mañana en la que hablaron de todo. Pía Shaw fue de las más arriesgadas a la hora de encarar al conductor y se animó a preguntarle por un mito íntimo que ronda en el ambiente del espectáculo.

“¿Es cierta tu operación del pene? Eso de que te hiciste una extensión…”, preguntó la panelista del programa conducido por Ángel de Brito. Entre risas, y mientras se cebaba un mate en la intimidad de su hogar, el conductor de Bendita replicó: “No, ¡qué me voy a operar! Pero me hubiera operado, eh. Porque por lo que tengo entendido te ponían un poco de células madre”.

Luego de dar a entender que investigó el asunto, ironizó: “Si vos preguntás, ocho de cada diez hombres quisiera tener un poco más, aún sin estar disconformes. Si vos preguntás, quisieran tenerlo más gordo…”. Afirmación que derivó en un insólito debate respecto de la importancia del tamaño entre las angelitas. “Aunque se tenga algo estándar, siempre está el sueño de tener algo importante, como Luciano Castro, está. Pero por ahí después molesta, duele… sabemos todos los otros contratiempos que tiene”, bromeó el periodista que convive con Carolina Wyler, su pareja desde hace casi ocho años.