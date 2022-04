Peto Menahem se calentó por las críticas a Granizo, de Netflix: "Tibios"

El actor Peto Menahem enfrentó las malas críticas de la nueva película de Marcos Carnevale para Netflix, Granizo, protagonizada por Guillermo Francella.

A pesar de ser uno de los títulos argentinos más vistos de Netflix, Granizo, de Marcos Carnevale con Guillermo Francella, no fue bien recibida por la crítica de cine argentina. Por eso, los actores Peto Menahem y Nicolás Scarpino salieron a enfrentar los duros comentarios. "Que subestimada que está la tibieza", sentenció Peto, que en la cinta interpreta a uno de los "villanos".

"Yo no tengo Twitter así que no me entero si me están odiando en este momento. No me interesa", precisó Peto, invitado al magazine Es por Ahí (América TV) para hablar del éxito de la cinta. Por su parte, Scarpino mostró sus diferencias y expresó: "Para mí el arte es subjetivo, todos tenemos derecho a opinar si nos gusta o no nos gusta. Y como base, todos tenemos que entender que hay que poner en valor y se puede volver a una actividad que le da trabajo a mucha gente. Creo que también hay que contemplar ese tipo de situación".

Más duro que su compañero, Menahem no dudó en lanzar un afilado dardo a los críticos de cine: "Me enteraba en las notas que los periodistas me preguntaban (por los comentarios de la crítica). Yo decía poneme al tanto y te digo. A mí me pone triste el momento que estamos viviendo y para mí es más importante tener criterio que tener opinión. Estamos confundiendo siempre, el criterio dice que si no va a sumar no digas nada".

Picante, el actor que también forma parte de la segunda temporada de Casi Feliz en la mencionada plataforma, cerró una tajante reflexión: "Que subestimada que está la tibieza, prefiero que en la cancha seamos todos tibios, prefiero la tibieza a la calentura de alguien de matar en la cancha".

El éxito de Granizo en el mundo

Pese a las polémicas, Granizo saltó al top de lo más visto de Argentina a las pocas horas de su estreno. También, traspasó fronteras y en otros 22 países logró posicionarse como lo más visto en la plataforma Netflix llegando al puesto uno este lunes y sosteniéndose en el transcurso de hoy: por el lado de Latinoamérica, fue furor en Costa Rica, México, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. En cuanto al resto del mundo, llegó a Europa en España, Portugal y Grecia.