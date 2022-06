Pepe Cibrián explotó en El Trece y amenazó con irse: "Muy desagradable"

El productor teatral se sumó a Nosotros a la mañana para dar detalles de su casamiento pero todo terminó en un momento de suma tensión.

Pepe Cibrián está cerca de casarse y brindó una extensa entrevista para El Trece para contar los detalles de este momento. Sin embargo, un comentario de un popular periodista de espectáculos lo enfureció en vivo y amenazó con irse del canal.

El tenso momento pasó en Nosotros a la mañana, ciclo que conduce Joaquín "El Pollo" Álvarez. Allí conversaron sobre la historia que unió al productor teatral con su pareja y relataron cómo el padre del joven le deslizó la idea de casarse. En ese momento, Pablo Montagna interrumpió para dar su parecer.

"En noviembre le vas a dar el pase a Monti para que cuente la escandalosa separación. ¿30 años y te casás porque tu papá te dijo? Esto va a terminar mal. Después cuando Pepito 'diga me falta tal cosa', no llamen a la policía. Tengo miedo pepito".

El conductor y todo el estudio quedaron impresionados por el fuerte comentario, por lo cual Álvarez acotó entre risas, pero visiblemente incómodo por saber que Pepe se encontraba listo para iniciar la nota a través de Zoom: "Hay maneras y maneras de estropear una nota, y esta es una de ellas... Pero qué mala onda, se casa".

El enojo de Pepe Cibrián

Tras aclarar que esta era una particular opinión de Montagna, el presentador le dio la bienvenida a Pepe Cibrián al ciclo, pero este no dejó pasar el comentario de Pablo y expuso su enojo en vivo: "Pollo, antes que nada quisiera aclarar algo con mi amigo Monti y con este chico que no conozco; primero ya yo soy un señor muy grande como para que a mí el padre de nadie me diga que se va a casar alguien conmigo".

"Por eso mismo", redobló la apuesta Pablo Montagna, quien parecía seguir firme en su postura. Cibrián interrumpió enojado a Montagna: "Déjame hablar, porque si no me voy. Eso no es cierto, es una tontería y realmente afecta a la buena imagen de su padre, de Nahuel y la mía". El también actor contó cómo habría sido la situación que relató Carlos Monti y que dio lugar a este mal entendido: "Fue diferente. Yo un día estaba en su casa y dije delante de su padre y sus hermanos: '¿Qué pasa si nosotros nos casamos?', y él me respondió 'si ustedes van a ser felices, es la decisión de ustedes'. Tiempo después, él preguntó que si nos casábamos y le dije que sí, que en un junio. Eso fue la conversación".

En referencia a lo dicho por el periodista, Pepe Cibrián acotó: "Te agradezco tu opinión en cuanto a mi desastroso futuro, pero espero dentro de 10 años estar vivo siquiera para poder comentarlo, porque tengo 74, o sea no sé si a los 84 esté para poder contestarte". Mientras que Pablo Montagna permanecía en silencio, Cibrián agregó: "Me parece muy desagradable de tu parte la respuesta, yo no necesito que alguien me diga que me case o no".

Además, el director de teatro amenazó con abandonar el Zoom, motivo por el que El Pollo Álvarez se apuró a responder: "Este programa no es así, te pedimos disculpas por eso". El productor teatral aclaró: "Yo no vine a este programa a que me dijeran tonterías , no lo hagan así... De verdad, a estas alturas de la vida, ¿con lo que pasa en Ucrania, en nuestro país que está hecho mierda? No tengo ganas sinceramente".

Por su parte, Carlos Monti decidió aclarar su información: "Por ahí mal interpretó, es amigo y si hay alguien que no tiene mala leche con él... Puede ser que la síntesis que hice con lo de tu suegro, se mal interpretó".