Tremenda acusación contra el futuro esposo de Pepe Cibrián: "El pendejo lo está gateando"

Hay versiones encontradas que aseguran que la boda sería un fiasco en caso de hacerse realidad.

Pepe Cibrián reveló que se casará con su novio, Nahuel Nicolás Lodi, el 24 de junio. A tan solo 20 días de oficializarse este amor que el productor anunció en marzo, salió a la luz una versión que indica que su novio no estaría siendo sincero con su pareja y que su interés vendría por otro lado.

Se trata de Guido Süller, quien brindó una entrevista en el programa radial Detrás de Escena, y que cuando le preguntaron por la boda de Pepe Cibrián, expresó indignado: "Por Dios, es una fantochada, es una vergüenza. No entiendo cómo no se dan cuenta de que este pendejo lo está gateando a Pepe, que ya está bastante mayor y debe estar muy gagá. Para mí tendría que meterse un juez y prohibir ese casamiento".

Pepe Cibrián y su pareja.

Guido Süller insitió en que Nahuel Nicolás Lodi está demostrando no ser buena persona. "Si sos una persona gay y encima estás mayor, es obvio que se te acerca un pendejo y enseguida te vas a enamorar. Pero este pibe es un trepa, a Pepe no le queda tanta más vida y el pendejo no solo lo va a gatear sino que se va a quedar con todo", manifestó con verborragia el actor.

Pepe Cibrián y Nahuel Nicolás Lodi.

Guido Süller manifestó qué deberían hacer los profesionales antes de la boda de Pepe Cibrián

Sin ánimos de echarse atrás con su opinión acerca del casamiento de Pepe Cibrián y su joven novio, 40 años menor que él, Guido Süller reveló qué tendría que hacer la autoridad civil: "Si yo fuera un juez, no les permitiría contraer enlace porque claramente Pepe no está en su sano juicio. No sé si está capacitado para casarse con otra persona y yo le ordenaría una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas para ver si las pasa, cosa que dudo porque cuando estuvo como jurado en La Academia de ShowMatch lo tuvieron que correr de ahí porque no decía nada coherente y se lo veía bastante gagá".

Guido Süller.

Guido Süller aseguró que Pepe Cibrián tendría que someterse a un exámen médico también, para que de esta forma puedan definir si está apto física y psicológicamente para contraer el compromiso de casarse: "Para mí un médico tendría que evaluarlo y hacer un certificado haciéndose cargo de que Pepe está apto para firmar una libreta de casamiento. Claramente Nahuel es un busca plata y detrás de esta boda hay un plan macabro para quedarse con todo. Tendrían que interrumpirla".