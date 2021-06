Paulo Vilouta explotó contra Juan Román Riquelme: "Bastante maleducado"

El periodista de Intratables arremetió contra el ídolo xeneize por sus respuestas en el programa de ESPN F90.

Paulo Vilouta es conocido por su rol en Intratables, donde opina de la realidad política y social junto a sus colegas. Pero el panelista también tiene una pasión por el fútbol que, en ocasiones, lo llevan a realizar descargos de la realidad en los clubes. Así lo hizo en su programa por Radio La Red, en el que separó unos minutos para pegarle a Juan Román Riquelme tras la entrevista que brindó a Sebastián El Pollo Vignolo en ESPN.

"Ayer otorgó una nota y no me gustó el tono desafiante hacia algunos colegas. ‘Vos qué hablas, si vos hablabas con el presidente anterior’. Riquelme desconoce tal vez cómo es el sistema de gente que lo acompaña, que forman parte de la comisión. Habrán sido muy notables como jugadores de fútbol pero son bastante maleducados", expresó el periodista.

Paulo Vilouta se enojó con Riquelme tras su entrevista en ESPN.

Luego, informó que "uno de esos miembros pidió que se arme como un estudio jurídico que esté alerta y atento a lo que dicen los periodistas para tirar cartas documento tratando de condicionar sus opiniones", algo que enojó a Vilouta y lo definió como una actitud de "otros tiempos". También incorporó el dato de que otro periodista del rubro, partidario de ese club, habría pasado un mal momento luego de que mostrara un acercamiento al expresidente de Boca. Sobre esto, manifestó: "Cuando uno gana, como ganó Riquelme, ganan por el voto de la gente, no es necesario exterminar al oponente".

"La verdad que me pareció una falta de respeto y hay que marcarlo porque ya estamos en otros tiempos y esta historia de ‘yo sé que vos hablabas con tal’.. la verdad, no lo entendí. Ojalá pida disculpas y que esté a una altura un poquito más elevada porque ya no está en la cancha, ya está en las oficinas, maneja un club muy importante y no alcanza con ser ídolo, también hay que ser respetuoso", concluyó.

Riquelme rompió el silencio con el Pollo Vignolo

Juan Román Riquelme no es un hombre de pocas palabras, sabe que cuando tiene que hablar sin filtro lo hace y de alguna manera también sabe a quien apuntar. Como lo ha hecho en otras ocasiones, River es un tema que no puede evitar y ayer, en una entrevista realizada en ESPN Fútbol 90, programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el ex 10 Xeneize dejó en claro nuevamente qué piensa de Marcelo Gallardo como técnico, le respondió al reconocido periodista partidario de Boca, Roberto Leto (presente en el estudio), y también dejó su candidato para la Copa América.